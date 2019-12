El presidente del Centro de Políticas Públicas (Ifedec), Eduardo Fernández consideró este lunes que la oposición debe estar preparando los mejores candidatos para ir a las elecciones parlamentarias de 2020, de lo contrario estarían cometiendo el mismo error del año 2005.

«La constitución habla de que vienen las elecciones parlamentarias, ¿vamos a dejarlas pasar y cometer el mismo error de 2005?, donde ocurrió que el chavismo aprobó todas las leyes que establecieron el poder absoluto en manos del actual gobierno. ¿Vamos a volver a cometer el mismo error?», rechazó en entrevista en Primera Página de Globivisón.

«Viene la elección parlamentaria y no veo que las partes estén bien dispuestas para concurrir a ese proceso electoral, la oposición debería de estar buscando los mejores candidatos para que representen la alternativa democrática en la AN», aseguró.

Indicó que los políticos deben enfocarse en resolver la crisis y acabar con el sufrimiento de la gente. «Acabo de estar en Barlovento y la gente está desesperada y siente una angustia muy grande porque el sufrimiento debido a la crisis cada día es más grande. El interés de la oposición debe ser acabar con este gobierno que es el principal responsable de la crisis».

«Me da la impresión de que prevalecen los intereses de los partidos, pareciera más importante que el partido se beneficie de la situación y que lo primordial son los intereses personales», consideró. «No es momento de protagonismos personales ni partidistas, sino de pensar en Venezuela», sentenció.

Refirió a la presunta vinculación de diputados opositores a una red de corrupción a través de los Clap y dijo que esto no es justo para los venezolanos. «Hemos sufrido mucho durante los últimos años y no es justo, tenemos que encontrar caminos de solución y un mejor gobierno. Venezuela no solo necesita que haya una oposición, sino que haya una mejor oposición».

«Necesita una alternativa de gobierno, un equipo que tenga ideas claras, esté bien preparado y unido para resolver los problemas de los venezolanos» y agregó «a mí me parece que debe irse a una ruta electoral donde con votos se elija a un nuevo gobierno, porque en 2018 hubo una aproximación a una elección presidencial, pero no se resolvió el problema», destacó.

Asimismo, expresó que en la oposición parece haber división. «La percepción que tengo es que hay unas fracturas muy grandes y no termina de construirse una alternativa seria que permita decir que está un equipo al que se le puede entregar el gobierno de la República».