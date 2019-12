Miembros de oposición denunciaron este lunes que el dirigente político de Bolívar, Juan Gámez, fue detenido por parte del Gobierno de Nicolás Maduro el 24 diciembre en Santa Elena de Uairén y que se desconoce su estado.

«Se dice que no lo han presentado en tribunales porque no puede ni caminar por las brutales golpizas que le han propinado… Familiares y amigos me hacen llegar su preocupación por su integridad y exigen su libertad inmediata», indicó Andréz Velásquez vía Twitter.

Por su parte el diputado Ánge Medina reiteró que los familiares no conocen sobre su estado y no existe información sobre las causas de la detención y su situación.

«Mi hermano Juan Gamez se encuentra desaparecido desde el pasado 24D producto de las detenciones realizadas en Santa Elena de Uairén. Juan es inocente por favor necesitamos ayuda para conocer su paradero», precisó la hermana del sujeto, Delia Gámez.

