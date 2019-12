Los diputados a la AN Jesús Gabriel Peña Nava (suplente de Biagio Pilieri), José Gregorio Noriega (principal por Sucre) y Leandro Domínguez (suplente de Carlos Lozano) solicitaron ante el TSJ la nulidad de la reforma parcial del Reglamento Interior y de Debates de la AN, aprobada este martes.

«Hemos consignado un documento ante la sala constitucional del TSJ, para solicitar la nulidad ya que no podemos permitir que se anule la presencia de los diputados suplentes en caso de las ausencias de los diputados principales, esos son los racionamientos a los que hemos aludido ante la sala», dijo Jesús Gabriel Peña al rendir declaraciones a la prensa este miércoles.

«Nosotros estamos dispuestos a acatar la decisión que tome el TSJ, si es negada la acataremos pero esperamos que se haga justicia y que se retorne al cumplimiento de la constitución y de las leyes».

Peña indicó que la aprobación de la reforma no cumplió con los procedimientos establecidos. «Ante una medida de tal importancia para el desarrollo legislativo no se puso de conocimiento previo y no se hizo la consulta pública que se establece para la aprobación».