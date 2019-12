La diputada Yanet Fermín (VP) denunció la noche de este viernes que tres funcionarios de la Dgcim están en la puerta de su casa exigiéndole que los acompañe a la sede en Boleita Norte.

«Estoy aquí en el apartamento con una comisión de tres funcionarios del Dgcim con una supuesta orden de citación pero no me la quieren mostrar. Dicen que no se van a mover de aquí hasta que los acompañe. Que en todo caso puedo ir acompañada de mis abogados… Quieren que los acompañe a la sede en Boleita Norte. Le dije que estoy a la espera de mis abogados y han dicho que no se van a mover de ahí hasta que los acompañe», dijo Fermín en un video difundido por la parlamentaria Gaby Arellano.

Arellano destacó que Fermín reside en el «Apartamento 5C, torre B, al lado del Farmatodo de El Hatillo a pasos del Barrio el Calvario del Hatillo. 8 hombres del DGCIM tratan de tumbar la puerta a esta hora del apto que vive en caracas y que en este Momento está sola en el apto. la diputada Yanet Fermín».

La abogada Ana Karina García informó via Twitter que las parlamentarias Delsa Solorzano y Adriana Pichardo se encuentran en las entradas del apartamento de la diputada Fermin.

Solorzano destacó que evitarán «a toda costa que la secuestren”, mientras que Pichardo condenó que “se intente violar la inmunidad parlamentaria y las leyes del país de esa forma”.

Mientras que el diputado Freddy Guevara posteó en Twitter: «atención: Presidente Guaidó, diputados y vecinos lograron sacar a la diputada Yanet Fermin. Fuerza Venezuela!»

Atención: Presidente Guaidó, diputados y vecinos lograron sacar a la diputada Yanet Fermin. Fuerza Venezuela! — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) December 14, 2019

Diputadas Delsa Solorzano y Adriana Pichardo se encuentran en las entradas del apartamento de la Diputada Yanet Fermin “Evitaremos a toda costa que la secuestren” https://t.co/8tlpsqF5gm — Ana Karina García (@anak14) December 14, 2019

#Urgente Informó que ha esta hora 7:42pm funcionarios del DGCIM están en la puerta del apto que habite en Caracas municipio hatillo . Dentro del apto está la Diputada @DipYanetFermin . Son 4 patrullas del DGCIM . — Gaby Arellano (@gabyarellanoVE) December 13, 2019

Apto 5C torre B al lado del Farmatodo del Hatillo a pasos del Barrio el Calvario del Hatillo . 8 hombres del DGCIM tratan de tumbar la puerta a esta hora del apto que vive en caracas y que en este Momento está sola en el apto la diputada @DipYanetFermin — Gaby Arellano (@gabyarellanoVE) December 13, 2019

Acá Voz de la Diputada @DipYanetFermin diputada de la @AsambleaVE unos funcionarios del Dgcim tiene orden de detener a la diputada, que está en el apto en el municipio Hatillo Caracas Venezuela. pic.twitter.com/x4dI7s2gNg — Gaby Arellano (@gabyarellanoVE) December 14, 2019