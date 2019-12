El diputado Willian Gil (GPP-Lara) aseveró este jueves que algunos representantes de la oposición buscan inducir el caos y los problemas en Venezuela para empujar la caída de Nicolás Maduro.

«Nosotros no negamos que exista un problema en el metro debido al bloqueo y las sanciones. Los trabajadores del metro construyen las piezas a mano, estamos trabajando para solucionarlo, pero la oposición se frota las manos cuando pasa algo en el metro y dice ahora si va a caer el régimen», expresó Gil en entrevista en Primera Página de Globovisión.

«Es una oposición que quiere inducir más problemas de los que hay a la sociedad, para hacerse del poder y nosotros no convalidamos esa forma de hacer política y por eso hemos ganados las elecciones en los últimos 20 años», afirmó.

Gil rechazó que diputados estén inmersos en hechos de corrupción y aseguró que si hay un funcionario estatal involucrado en algún hecho de corrupción «no es chavista». «Un funcionario que sea corrupto no es chavista, porque la premisa de Chávez y de Maduro es que todo funcionario que sea corrupto no es revolucionario y debe ser sancionado. Donde haya un funcionario corrupto debe ser sancionado».

Indicó que el oficialismo siempre ha hablado claro al pueblo y que tiene disposición de resolver los problemas a través del diálogo. «El presidente nos planteó volver a la AN y algunos compañeros dijeron que esto tendría un costo político, por sentarnos con una persona que se autodenomino presidente paralelo, que ha llamado a desconocer a las instituciones y que ha participado en un magnicidio contra el presidente. Pero nosotros le dimos la cara a la gente y dijimos volvemos a la AN, como parte del debate político y como parte del diálogo».

«Pero hay diputados de oposición que no lo hacen, por eso veíamos a Guaidó con una capucha reuniéndose con Diosdado Cabello, por no decir que fue a dialogar, por no dar la cara, por eso vamos a la AN para decirles en debate y conversaciones informales que vamos a aprobar acuerdos en pro de la población y vamos a salir del desacato».

Subrayó que han intercambiado planes de trabajo con la oposición para conformar un nuevo CNE, como integrante del Comité de Postulaciones. «La semana pasada llegamos a los primeros acuerdos sobre el cronograma y hay que terminar de conformar el comité con las 10 personas de la sociedad civil sin intereses partidistas, debemos recibir las postulaciones e ir a la plenaria del Parlamento».

«Para ese entonces ya debe estar resuelto el desacato para que las dos terceras partes puedan escoger los rectores del CNE», apuntó.

Sobre el desacato aseguró que todos los actos emanados de la AN son ilegales y violan la constitución. «La AN está en desacato producto de sus actos, por querer destituir a Maduro como presidente, por desconocer los demás poderes, por decir que Maduro era colombiano, está en desacato no solo por los diputados de Amazonas, sino por un conjunto de hechos».

«Nosotros perdimos las elecciones parlamentarias y lo reconocemos, pero ellos con esa mayoría han hecho desastre, tanto es así que llamaron a una directiva ilegal».

Gil refirió al crédito de la CAF/Pnud para solventar la emergencia eléctrica y condenó que no sea aprobado por intereses de diputados opositores. «Ese presupuesto no puede estar abultado y el interés nacional debe estar por encima de los partidos que no están de acuerdo con el proyecto. Son más de 1200 megavatios que va a recibir el país y el dinero no va a ser manejado por el gobierno, sino por la ONU y la CAF y será un beneficio para los ciudadanos».

«La oposición practica una doble moral porque quiere que no haya luz, que no se de el proyecto para que el régimen caiga. Es una oposición antipatriota, a la que no le duele la población. Nosotros dijimos que sea aprobado y nunca lo hemos rechazado», enfatizó.