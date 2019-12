El diputado a la AN William Barrientos (UNT-Zulia) aseveró este lunes que no tiene nada que ver con el intento de limpiar la reputación a un empresario ligado con la trama de corrupción de los Clap, acusaciones realizadas por el portal Armando.Info, a través de un reportaje publicado este domingo.

«Yo no he firmado ninguna carta, no he viajado a Colombia, ni a ninguna Fiscalía, ni a España, no tengo ninguna responsabilidad, toda la vida he luchado contra los corruptos, por la soberanía y por mi país», dijo en contacto telefónico con Primera Página.

«Ellos (gobierno de Maduro) tienen un plan que se llama Guerra de Quinta Generación y han agarrado la corrupción para dividir la AN y ponernos a pelear porque saben que al dividir Guaidó no tendría los votos el 5 de enero. Pero no van a poder ni con sus maletines de plata bañado en sangre quitar la decisión que hemos tomado de apoyar a Guaidó».

Consideró que si hay algún diputado involucrado en este hecho tendrá que rendir cuentas a la justicia y reiteró «yo tengo mi conciencia limpia, jamás he firmado una carta que le de privilegio a un corrupto. No puedo acusar a nadie porque eso estaría por encima de la ley, para eso está el debido proceso, la legítima defensa, el que firmo tendrá que responder, cada quien que se defienda».

Indicó que este martes presentará su pasaporte y dará una rueda de prensa para dejar constancia de que no tuvo nada que ver en este hecho.

Asimismo, denunció que desde el gobierno intentan comprar diputados para que declinen su apoyo a Juan Guaidó. «Anda rodando un maletín y varios maletines tratando de comprar diputados, pero se van a quedar con los crespos hechos, porque podrán comprar uno o dos diputados, pero no podrán comprar la conciencia de los diputados que han estado y estarán luchando por el país. A mí no me han dicho nada porque una vez que me llegue saben que los voy a mandar a comer estiércol, porque yo no me vendo por 4 lochas»

«Hay diputados que me han comentado que le ha llegado esas ofertas bajo segundos y terceros y les he dicho: hermano usted hace eso y está condenando a nuestro pueblo, nuestra lucha es en defensa de los pobres», aseguró.

Barrientos destacó que debe intervenirse la Comisión de Contraloría de la AN, para que se investiguen a profundidad estos hechos. «Que sea bien investigada, que sea imparcial y si hay una situación irregular grave se le tiene que quitar de su cargo, porque la lucha de la corrupción tiene que ser implacable, venga de donde venga».

Un Nuevo Tiempo removió a los diputados Héctor Vargas, Chaim Bucarán y William Barrientos, tras la publicación del reportaje «para facilitar las investigaciones».