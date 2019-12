El diputado William Barrientos (UNT-Zulia) insistió este martes en que las acusaciones a Juan Guaidó sobre el caso de corrupción develado por el equipo de ArmandoInfo se trata de un plan para empañar su gestión.



«Esto se trata de un plan orquestado para enlodar a uno de los iconos fundamentales de resistencia contra un régimen usurpador de más de 21 años que ha llevado a la ruina y miseria al país. Y que eso se traduce en hambre, miseria, frustración, enfermos a montón, hiperinflación, diáspora forzada, en fin…entonces hay corruptos y corruptelas. La corrupción debe ser atacada desde todos los ámbitos, venga de donde venga, sea quien fuere que asuma posiciones de corrupción, todos deben ser condenados con el debido proceso y la legítima defensa», dijo el diputado a las afueras de la Asamblea Nacional.

Barrientos lamentó las declaraciones que ofreciera diputado José Brito donde señala a Juan Guaidó como cómplice de los casos de corrupción en el país. «Lamento profundamente que el gordo Brito no sé que problema hormonal en ese momento lo avalanchó, pero fueron unas declaraciones muy infelices. Él al igual que todos debemos poner nuestro cargo a la disposición para que haya transparencia, el pueblo está cansado de tanto pillo, de tanto embustero», recalcó.

En ese sentido el diputado afirmó que los diputados de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero designarán nuevamente a Juan Guaidó como presidente interino del país.

«Si anda un maletín ofreciendo dinero a diputados para comprar conciencias, el 5 de enero inobjetablemente vamos a nombrar a Guaidó presidente interino de la República, eso es irreversible», sentenció.

Barrientos presentó una serie de documentos, aparentemente, una investigación a Carlos Lizcano Manríque, según, testaferro del empresario Alex Saab, en donde están plasmadas una serie de firmas de varios diputados.

«Quiero presentar una prueba más, donde se le hace una investigación a Carlos Lizcano Manríque, que es un testaferro de Saab, que han utilizado las humillantes Clap para comprar conciencia y voluntades. Aquí están todas las firmas, por eso digo que cada diputado debe responder de manera Clara. No solamente es William Barrientos, no aparece mi firma, como ven yo no aparezco aquí no tengo nada que ver, no le firmo a corruptos ni lo haré».

Y agregó: «Aquí está una denuncia: yo ingresé a la Comisión de Contraloría el 17 de febrero de 2019, porque al final faltaba un miembro más y debuté con la denuncia de saqueo de más de 2 mil millones de dólares por parte de este señor Saab que lavaban el dinero en el BCV».