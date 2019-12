El diputado a la AN, Leonardo Regnault, aseveró este lunes que los parlamentarios continuarán en las calles para buscar que “retorne la democracia” al país, a pesar de amenazas, persecuciones y asesinatos.

“Seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, estando en la calle, acompañando a la gente, demostrándole a este régimen que nosotros no tenemos miedo, demostrando que a pesar de las amenazas, de la persecución, del asesinato, como ocurrió con Fernando Albán, que a pesar de estar tras las rejas como nuestro amigo y hermano Juan Requesens, que hoy cumple 496 días detenido ilegalmente, secuestrado ilegalmente por este régimen”, expresó Regnault a TVVenezuela Noticias.

El parlamentario aseguró que “seguimos en las calles, a nosotros no nos van a rendir, por el hecho de amenazarnos, de apresarnos, por perseguirnos, a nosotros no nos van a rendir porque tenemos una responsabilidad con el pueblo venezolano y lo vamos a cumplir, y esa responsabilidad es lograr que retorne la democracia al país, es lograr que Venezuela sea un país donde la gente pueda comer tres veces a día, una Venezuela donde todos podamos aunque tengamos diferencias políticas, religiosas, diferencias de todo tipo, conversar como hermanos, como compatriotas, y que no lleguemos a la violencia, una Venezuela en donde el diálogo, la conversación, la organización social sea lo fundamental de la política, y no la represión, la muerte, el encarcelamiento y el abuso de las instituciones”.

“Aquí estamos nosotros de pie, firmes para seguir defendiendo la constitucionalidad de este país, para seguir defendiendo a los venezolanos de a pie que tanto han tenido que sufrir este régimen oprobioso. Maduro es un problema para el mundo pero es una tragedia para Venezuela, y nosotros estamos aquí luchando para construir la alternativa que pueda darle el paso a la Venezuela del futuro, a la Venezuela de progreso y el desarrollo, de la dignidad, a la Venezuela donde todos los venezolanos podamos sentir que estamos refugiados. Antes éramos un refugio para miles de inmigrantes, y hoy lamentablemente Venezuela no es un refugio para los venezolanos, por eso estamos luchando y vamos a seguir luchando”, concluyó.