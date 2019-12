El diputado Rachid Yasbel (PJ – Bolívar) desmintió este miércoles que la carta a la que hace referencia el diputado José Brito los parlamentarios que la firmaron amenazaron con retirarle su apoyo a Guaidó.

“Esa carta se solicitaba al presidente Guaidó una reunión para conversar muchas cosas, tanto de la AN como el funcionamiento en lo interno, no que fuera en el hemiciclo sino en algún lugar donde nos pudiéramos reunir”, explicó Yasbek a Vivoplay.

Y agregó: “No sé qué le disgustó en ese momento a José Brito pero pero lo que nosotros buscábamos era discutir mecanismos de acción de las comisiones y del parlamento para funcionar de una mejor manera, yo si la firmé y allí no había nada de eso, solo había una solicitud de reuniones y que se fueron dando por bloques y regiones para conversar varias cosas sencillas de procedimientos en lo interno de la AN, tampoco son situaciones que generaran conflicto como el transporte en Caracas, el funcionamiento en lo interno pero más nada”

Reiteró que si bien el documento existe, pero en la misma los diputados no amenazaron con retirarle el apoyo a Guaidó ni tampoco amenazaron con no votar por él para el próximo 5 de enero.. “Si hay una carta pero que era una inconformidad o un conflicto en lo interno y que no se va a apoyar a Juan Guaidó es totalmente falso”.

Sobre denuncias por corrupción

El también dirigente de Primero Justicia reiteró que desde la An se seguirá luchando contra la corrupción y que los anuncios de investigaciones a raíz de las revelaciones del reportaje de Armando Info así lo demuestran.

“Lo que está claro es que desde la AN hemos luchado contra la corrupción del régimen y no vamos a permitir que esto pase en nuestro seno, y la mejor prueba de eso es que lo estamos haciendo con las investigaciones y buscar una solución a esta situación. De ninguna manera se puede permitir que en un país que ha sido devastado en 20 años por la corrupción porque éste régimen es un régimen gansteril puede seguir pasando esto”, dijo.

“Ha habido un foco pero lo importante es buscarle al problema el fortalecimiento y eso se ha dado, más bien la gente debe entender y ver que dimos un paso y no hemos querido tapar eso sino que hemos hecho todo de forma pública”, añadió.

#4Dic El diputado a la AN y miembro de la comisión de política exterior @YasbekRachid ofrece información sobre la sesión ordinaria de este martes en la que se aprobó una comisión especial para investigar las denuncias de corrupción. #NoticiasEnVivo por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/XgJd7xpogi — VIVOplay (@vivoplaynet) December 4, 2019

#4Dic Dip. a la AN @YasbekRachid: “Nosotros no vamos a permitir que esto pase, la gran mayoría de nosotros debemos seguir en esa vía”. #NoticiasEnVivo por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/I8yT9Z8rIJ — VIVOplay (@vivoplaynet) December 4, 2019

#4Dic Dip. a la AN @YasbekRachid: “Estamos dando los pasos en la investigación, el paso que se ha dado es pedir la investigación, estamos dando los pasos para que eso se dé, la gente tiene que ver que no hemos querido tapar eso”. #NoticiasEnVivo por: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/ej8x3aLjE3 — VIVOplay (@vivoplaynet) December 4, 2019