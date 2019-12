Nota de prensa.- El diputado a la AN, Oscar Ronderos, aseguró este lunes que el chavismo va a hacer todo lo posible para que Juan Guaidó no sea reelecto a la presidencia del parlamento.



“El gobierno va a tratar de hacer todo lo que pueda para que Juan Guaidó no sea nombrado Presidente de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, incluso creo que esta denuncia de corrupción podría ser parte de la estrategia del gobierno”, señaló Ronderos.

Por otro lado aseveró los venezolanos no tienen acceso a divisas viven en una situación precaria. «Hay una situación de crisis: hambruna, servicios públicos, agua potable, falta de transporte. Solo el 20% de la población maneja dólares y el resto vive una precaria. El oficialismo no lo ve porque viven en una burbuja. Nicolás Maduro admite un proceso de dolarización”, explicó.

Ronderos afirma que la salida a la crisis es «el cambio en el sistema político, es por esto que desde el Capitolio están abogando no solo por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral transparente y con credibilidad, sino de unas elecciones generales para el venidero año».

“Estamos planteando las elecciones generales porque consideramos que un cambio político es el que va a definir el rumbo del país, un gobierno que pierda la elección parlamentaria el año que viene va a estar en la misma situación que está hoy y un gobierno que gane la elección presidencial va a seguir señalado internacionalmente por el hecho de no hacer una elección libre, al gobierno no le sirve una designación ni en el TSJ ni en la constituyente si no, ya lo hubiese designado”, agregó el asambleista.

Por último confirmó que ante la crisis eléctrica en Zulia y Nueva Esparta, el PNUD y la CAF otorgarán un crédito de 350 millones de dólares para solventar dicho problema.

“Lo que viven los zulianos es una crisis humanitaria, un aire acondicionado en una temperatura de 40 grados es una necesidad, una planta eléctrica en un hospital es una necesidad”, dijo el parlamentario en la entrevista meridiana de Venevisión.