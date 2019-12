El diputado a la AN, Oscar Ronderos, aseveró este miércoles que el proyecto de la Corporación Andina de Fomento, de otorgar 350 millones de dólares al país para mejorar el suministro de energía en los estados Zulia, Táchira, Mérida y Nueva Esparta, será gerenciado por la ONU y no por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

“Es absolutamente falso que haya poca transparencia con el proyecto, apenas está en fase de elaboración, apenas está en fase 5, apenas se acordó cuales eran los estados que están con la situación más grave con la electricidad, Zulia, Táchira, Mérida y Nueva Esparta, con mecanismos nuevos, con la incorporación de máquinas de arranque rápido, y el mecanismo será transparente porque será gerenciado por la ONU y no por el gobierno de Nicolás Maduro, y con las garantías que da la ONU para la adquisición de equipos y para la contratación de las reparaciones o de las instalaciones que haya que hacer”, reveló Ronderos al programa En Vivo de Unión Radio.

El parlamentario agregó que “hay factores que dicen que no están de acuerdo con el proyecto, será porque no lo propusieron ellos, y otros factores que dicen que esto implica un reconocimiento a Maduro, no hay tal reconocimiento, el reconocimiento en tal caso sería del organismo intermediario, pero no hay un reconocimiento de la AN con Maduro, ni al revés”.

Asimismo, aclaró que Corpoelec “no tiene ningún rol en este proyecto, Corpoelec ha cedido la ejecución de los trabajos en cabeza de la organización de Naciones Unidas para el desarrollo, quien diga que Corpoelec está metido en ello, simplemente no ha leído”.

“Con este proyecto se mejoraría la calidad de la vida de la gente, nosotros no estamos diciendo que con esto pretendemos resolver la situación gravísima de servicio eléctrico, que el gobierno de Chávez y Maduro destruyeron, solamente estamos planteando la posibilidad de atender la emergencia”, concluyó.