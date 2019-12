Omar Ávila, diputado a la AN, recomendó este viernes ampliar la comisión designada por Juan Guaidó para investigar la Contraloría de la AN por presuntos hechos de corrupción.

En ese sentido pidió “que esté representada mayoritariamente por factores que no estén involucrados en las famosas cartas de buena conducta, que por cierto, son muchas, con lo que lo correcto es que todos los colegas diputados que hayan sido participe, deberían ponerse a derecho”.

“Esta semana luego de las declaraciones del Dr. Calderón Berti y del extraordinario trabajo de investigación de Armando Info, hemos visto como se han desatado una serie de acusaciones dentro del seno de la propia oposición venezolana, lo correcto hubiese sido que desde el mismo momento del llamado Cucutazo, y como lo planteamos en su momento el colega Superlano se hubiera separado de su cargo. Es ahora, luego de 9 meses cuando salen casos graves a relucir de la Comisión de Contraloría del Parlamento”, dijo en una nota de prensa.

En su opinión “es increíble todavía a estas alturas escuchar a algunos dirigentes o leer tuits que dicen que `la corrupción que se está denunciando es una tontería frente a lo que hizo el chavismo, que no se siga con esa y otras denuncias, ya que según estos le hacemos un favor a Maduro´. Y la verdad es que me parece más bien un chiste, porque de ser cierto estas aseveraciones me pregunto: ¿Para qué queremos cambiar al régimen?”.

Afirmó que para los miembros de la organización Unidad Visión Venezuela “no hay corrupción buena, pequeña o grande. Deben entender que la mayoría de la Venezuela honesta, espera cambio de verdad, no un quítate tú, para ponerme yo. Todos los venezolanos decentes condenan la corrupción venga de donde venga, pero además exigimos transparencia”.

Destacó que “la transparencia en el ejercicio de la función pública es fundamental para generar la confianza del país en sus gobernantes. 20 años de corrupción chavista dejaron a Venezuela arruinada. Cuando menciono la transparencia, me refiero a que desde los políticos que hoy están en el exterior, deben decir cómo se sostienen, otros ¿Cómo viajan, quien cubre esos gastos? ¿De qué viven los embajadores?”

Resaltó que algunas personas consideran que el dueño de PanAm Post es primo de María Corina Macha «y por eso, publicó ciertos elementos que destaparon una cloaca de supuesta corrupción de la gente de Juan Guaidó. Curioso que esa misma gente hace un silencio sepulcral con respecto a Gorrín, Odebretch y Derwick».

«¿Recuerdan quienes quebraron el Banco Industrial de Venezuela? En fin, sean rojos o azules los responsables todos deben pagar por sus fechorías. Desde Unidad Visión Venezuela esperamos que también saquen la lista de los beneficiarios de los bonos 2020”, precisó.

Acotó que esperan que «más temprano que tarde se castigue a los responsables de haberse robado más de 330 mil millones de dólares del erario público en nuestro país».

Exhortó a Juan Guaidó a actuar prontamente pues “no basta con dar ruedas de prensa, hablar más duro o decir dos o tres vulgaridades, debe rendir cuenta del dinero de Citgo, Monómeros, pero también los venezolanos queremos saber cómo se han manejado los recursos en la Embajada de Washington, en fin, que se muestre con hechos realmente desde ya que se van a hacer las cosas diferentes, con transparencia”.

Por último enfatizó que “se le debe dar un parao al robo más importante de todos: el futuro de los venezolanos, las jubilaciones de quienes trabajaron toda su vida, la educación de nuestra juventud a todos los niveles, un parto de calidad para nuestras madres y un más largo etcétera. Y para ello debemos lograr esa Unidad real, en torno a los que de verdad nos preocupa nuestro pueblo, entre los que nos duele en realidad nuestra Venezuela”.