El diputado Loengri Matheus (Psuv-Trujillo) aseveró este martes que los parlamentarios del G4 están inmersos en hechos de corrupción e indicó que Guaidó debe explicar qué hizo con el dinero de la ayuda humanitaria, que no llegó al país.



«Guaidó debería explicar que no son solo estos 4 diputados que han señalado de corruptos, porque todos han nacido con la corrupción dentro de su alma y debería explicar qué ha hecho con más de los 1.500 millones de dólares de la ayuda humanitaria que no han llegado», expresó.

«Hoy tenemos un Parlamento podrido desde su presidente que está en desacato, diputados y diputados de ese G4 está podrido por todos lados y esta oposición que hoy vemos es la peor que hayamos visto en los últimos años porque son unos bandidos».

Matheus Indicó que los diputados de la fracción opositora son «hipócritas» y dijo: «Al hablar del salario de los trabajadores se les ve por encima la hipocresía, porque han sido ustedes quienes han atacado el salario como una estrategia política para que el pueblo salga a las calles a derrocar a el presidente Maduro».

Asimismo, hizo un llamado a la bancada opositora y manifestó «vamos a trabajar en serio, vamos a ponernos de acuerdo para levantar las sanciones y devuelvan los millones que están en bancos en el exterior».