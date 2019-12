La diputada a la AN, Mariela Magallanes, aseveró este jueves que la Operación Alacrán dice mucho de un «régimen» que «compra diputados como comprar en una tienda que remata su mercancía».



«Y me refiero a remate porque el precio para dejar al tirano y sus mafias en el poder, es demasiado barato y muestra el valor de cada uno de ellos, fíjense, los precios varían entre 10.000 y 50.000 euros, algo así como suele llamar el régimen, un bono hallaquero. Puede servir para costear o arreglar un carro, varios mercados en un bodegón de enchufado, o hacer shopping en alguna tienda de un CC dónde solo pueden comprar en la Venezuela de hoy, enchufados o delincuentes de cuello de cualquier color», afirma Magallanes en Twitter.

Y continúa: «Éste billete usado para mantener al tirano y sus mafias en el poder un ratico más, es un billete corrupto, ensuciado del narcotráfico, manchado de muertes de cientos de miles de Venezolanos q fallecieron por falta de medicina, hambre, en el páramo escapando de la neo dictadura. Esos falsos opositores de los cuales a todos los conozco ya que llegamos juntos en 2015 para lograr el cambio, dónde caminamos juntos, etc., hoy están a la vista de todos y mostrando el resultado de la perversión del régimen corrupto. Régimen que actúa como demonio y opta pagando un precio irrisorio (Valor de cada uno de ellos y ellas) quitar la esperanza a los venezolanos quiénes desean y están comprometido de verdad con el país y cambiar la dramática situación».

«De nada sirve lograr el cambio si nosotros cómo ciudadanos, no rechazamos la corrupción. La situación es tan deprimente que hasta para tener una bolsa CLAP el sistema corrompe, a cualquier ciudadano de a pie. (Por mencionar el CLAP). Nosotros debemos internalizar que la oportunidad de negocio fácil, el toma y dame, la golilla, enchufarse, entre otras modalidades es consecuencia de un país moralmente devastado por mafiosos que han impuesto una cultura de lograr un falso bienestar, si entregas el alma al diablo. Debemos exigir nuestros derechos, debemos exigir calidad de vida, debemos denunciar al corrupto así sea familia, debemos pensar en nuestros hijos, que esperando crecer hoy no tienen país», dice.

Agrega que «no veamos la pobreza como algo normal, los ladrones de cualquier calaña, son ladrones. Venezuela necesita rescatar valores y eso es desde la familia, la familia cómo núcleo central, el poder corrupto corrompe, no, permitamos que esos ladrones y ladronas puedan con la mayoría honesta que existe y que se niega a vivir entre malhechores y falsos honestos. Caídas las caretas, bien, no es suficiente, debemos construir una sociedad que desde las cenizas como está Venezuela logre con espíritu de superación todo lo que hasta hoy nos tiene en ésta situación deprimente y deplorable. La justicia llegará, Venezuela renacerá y ésta historia escrita debe ser ejemplo de lo que no puede suceder en la nueva Venezuela».