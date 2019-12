La diputada a la AN María Beatriz Martínez (PJ-Portuguesa) aseveró este martes que la sentencia del TSJ que autoriza el enjuiciamiento a 4 diputados de la AN no tiene sustento legal y que el TSJ solo actúa en función del Psuv.

«En el TSJ hay un sicariato del Psuv que actúa en función de unos objetivos muy claros, buscan alterar la composición de la AN para que el 5 de enero la instalación de la junta directiva no responda a los intereses del pueblo, sino a Nicolás Maduro», dijo en entrevista en Primera Página de Globovisión.

«Esta sentencia es un adefesio jurídico, no tiene sustento legal y discutirla es una pérdida de tiempo».

Indicó que no los diputados no deben ser juzgados por los hechos del 30 de abril. «Lo que pasó el 30 de abril forma parte de la consecuencia de todos los eventos que está reclamando el país. El 4 de febrero de 1992 hubo un alzamiento militar y todavía siguen argumentando que ese alzamiento tuvo razones para rescatar la democracia y todos tuvieron el debido proceso y la presunción de inocencia».

«¿Sabes cuánta gente dentro de las bases militares son perseguidas y hostigadas? ¿Sabes cuántos sufren persecución constante de los militares cubanos? A Cuba y a Rusia se le entregó la soberanía después de haber traído las peores desgracias a nuestro país», rechazó.

Refirió a los diputados que han sido vinculados a hechos de corrupción y aseguró que por un grupo no se puede juzgar a todos los demás parlamentarios. «No puede manchar un grupo que haya cedido por debilidad, que haya sido objeto de la tentación, porque la gran corruptela ha generado una sociedad de cómplices».

«La buena noticia de todo esto es que son minorías. Aunque nos duela y sintamos vergüenza por la cercanía, la mayoría somos buenos y nos impulsan principios de objetividad» y agregó «no existe un pueblo limpio ni políticos sucios, lo que emerge a veces es consecuencia de la sociedad en la que vivimos».

Martínez aseguró que Guaidó será ratificado como presidente de la AN para el nuevo período legislativo. «El pacto de gobernabilidad establece que el último año de la AN le corresponde a las minorías y las minorías que conformaban la unidad y se han mantenido desde el año pasado establecieron el apoyo a Guaidó para que siga presidiendo a la AN».

«En función de la defensa de la constitución y la ruta que establecimos para recuperar la democracia. Contamos con la gran mayoría y los números no le dan a quienes pretenden montar un títere en la AN, y se consiguen con un muro que está revestido de honestidad y valores y tiene claro el compromiso con Venezuela».