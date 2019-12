La diputada a la AN por PJ, María Beatriz Martínez, expresó este lunes que han sido más de 3 años donde la trama de corrupción de los Clap ha arrojado consecuencias como la del señalamiento a diputados.

«Son más de 3 años donde la trama de lo corrupción de los Clap ha tenido consecuencias, y una de esas consecuencias aparenta ser lo que se ha señalado en un trabajo de periodismo de investigación, que ha dado como resultado el señalamiento, el cual hemos tenido que admitir que la corrupción y tramoya utilizada por el chavismo durante años donde se utiliza el corromper, quebrar moralmente y se pretende hacer una sociedad de cómplices, ha premiado con una minoría de diputados», indicó Martínez en rueda de prensa del partido.

Asimismo dijo que «lo que nosotros defendemos es la institucionalidad, lo que ha dado la AN es una insigne lucha. La mayoría de los diputados somos honestos y comprometidos con Venezuela y absolutamente fuera de esa intención de permear la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Hoy con la cara muy en alto, podemos decir que batallamos contra quien sea. Es bueno señalar que es a partir de la denunca de José Guerra, advirtiendo el manejo de este modelo corrupto que se pretendía corromper y llegarle a diputados de la AN”

“Nosotros somos los primeros interesados en que no haya manipulación que tergiverse la información, por eso apoyamos el periodismo investigativo para que no se señale a quien da la información y no llegar al fondo del asunto. Si esto hubiese pasado dentro Psuv, hasta condecoraciones habrían”, explicó la parlamentaria.

Por último manifestó que Venezuela en este momento «clama transpiración para rescatar sus valores fundamentales y alcanzar la libertad… Por eso todos los partidos y funcionarios debemos comprometernos porque nadie está exento de que hayan manzanas podridos pero estas en un momento determinado tienen que correr con las consecuencias”.