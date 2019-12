El diputado a la AN Manuel Teixeira (MPV-Miranda) consideró que en el nuevo período legislativo se debe buscar verdaderas soluciones a la crisis que vive Venezuela y dejar atrás la diatriba política.



«En 2020 nosotros aspiramos que la AN busque realmente soluciones a la crisis que viven los venezolanos», dijo en entrevista con ND este martes.

Al ser consultado sobre si apoyará a Guaidó para un nuevo período legislativo, respondió: Sí, pero nosotros lo que tenemos es que aprobar una política que esté conectada con la gente».

«Una política que se conecte con el sentimiento de la gente y que busque las soluciones al sufrimiento del venezolano. Eso es lo más importante que tiene que buscar la AN el año que viene» y agregó: » evidentemente vamos a entrar a un período de elección, pero la AN debe estar conectada con la solución de los problemas de la gente».

Teixeira refirió al crédito otorgado por la CAF/Pnud para atender la emergencia eléctrica que vive el país y subrayó: «Tenemos nuevamente la posibilidad de tratar este tema, que podría solventar la crisis tan profunda que vive el pueblo», finalizó.