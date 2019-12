El diputado a la AN, Luis Eduardo Parra, uno de los señalados de estar involucrado en una trama de corrupción, negó estar vinculado a los hechos de la Comisión de Contraloría.



«Lo digo y lo asumo con seriedad, transparencia y responsabilidad no tengo nada que ver con la CP de Contraloría: estoy dispuesto y me someto a cualquier investigación, y todos lo saben comenzando por nuestros jefes», indicó vía Twitter.

Parra enfatizó: «¿Ahora disentir de la líneas y estrategias que lleva adelante la unidad es un delito? Lo dije en mi partido: esta ruta se agotó y el camino es electoral, eso sí, con garantías para sacar a Maduro y a sus cómplices del poder. Si no se rectifica no tengo porque seguir de espalda a lo que es una realidad que la gente reclama. Se ha iniciado una acusación con intención de aclarar o juzgar sin tener una investigación previa y garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa».

«¿Será que el interés que motiva todo esto es el #5Ene? Pues entonces les manifiesto a todos, políticamente y jurídicamente me voy a defender, y el daño moral que han tratado de generar cómo si fuéramos delincuentes, ¿quién responderá sobre eso? Recuerden que todos tenemos familia. Hoy somos algunos que estamos atravesando por esta infamia y la verdad saldrá a la luz pública, así que para la verdad el tiempo y para la justicia Dios. ¡Aquí seguiré como siempre luchando sin miedo, hasta lograr que todo salga como tiene que ser con justicia!», agregó el parlamentario.

Ante tal acusación, Parra presentó un audio de una entrevista concedida al periodista Roberto Deniz de Armando.Info:

«Yo te invito a ti y al que sea, que si tienen una prueba contra mí a que la pongan ahí… Si hay algún elemento, yo me pongo de primero para que investiguen porque nosotros luchamos contra testaferros», acota.

Deniz le preguntó si ha tenido participación en la investigación de los Clap, a lo que responde: «Lo que hemos denunciado sobre los Clap es el manejo irregular, son compras fraudulentas y el partido ha fijado posición sobre eso… Nos hemos apegados en las líneas de denuncia», agregó.

Sobre si conoce a Carlos Lizcano, negó conocerlo. «A mí me han dicho que es el supuesto testaferro de Alex Saab porque Carlos Paparoni llevó una investigación contra él», apuntó.

