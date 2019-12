El diputado a la AN, Ángel Álvarez Gil, junto al bloque parlamentario del estado Carabobo, manifestó este viernes su apoyo al parlamentario Carlos Lozano, quien se encuentra en resguardo tras la decisión del TSJ oficialista de allanar su inmunidad parlamentaria.

“El hecho ha llenado de indignación a muchas de nuestras comunidades de nuestro estado Carabobo, quienes han sido testigos de una actividad pública, política, familiar, de decencia, (…) por más de 20 años, teníamos que ser solidarios con un hermano de lucha que ha sido la voz de muchas personas que hoy no tienen agua, que no tienen energía eléctrica, que vive entre aguas negras, que no tienen servicios públicos, que no tienen un sistema de salud, que no tienen como trasladarse, y es el caso de nuestro hermano y colega Carlos Lozano, que hoy no se encuentra con nosotros porque lamentablemente es víctima de una ingeniería parlamentaria que procura tomar por asalto la única institución soberana, autónoma, reconocida no solamente por Venezuela y por los ciudadanos, sino por la comunidad internacional”, detalló Álvarez en declaraciones compartidas por TVVenezuela Noticias.

El parlamentario aseguró que “hoy sigue en marcha el terrorismo de Estado, hoy sigue en marcha esa ingeniería que procura buscar elementos vulnerables o de siembra, para procurar rebanar e explosionar una institución que ha soportado con dignidad, ataques de todas las direcciones, que hoy sigue dándole la cara a Carabobo y a Venezuela, porque los únicos que están en desacato es un régimen de hambre y miseria que tienen 20 años violando los DDHH, ocasionando hambre, y hoy tenemos a 5 millones de venezolanos que están fuera de nuestras fronteras”.

“Hoy también tenemos una gran cantidad de presos políticos, pero también tenemos una gran cantidad de asesinados que ha caído su sangre en el asfalto, y que lamentablemente hoy no van a poder estar con su familia y en un mes tan sensible como es diciembre, como es su navidad. Más del 85% de venezolanos no van a poder tener una cena navideña, muchos no van a poder compartir con sus familias”, concluyó.