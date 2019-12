La diputada a la AN, Kelly Perfecto, vinculada a presunta corrupción y soborno, negó las acusaciones de Nicmer Evans y MDI quienes aseguraron que la parlamentaria confesó haber aceptado al menos € 50 mil de parte de Nicolás Maduro.

«Hoy salgo contra la infamia de la que me acusan Nicmer Evans y MDI… Es una irresponsabilidad lo que dice de mí, de haber aceptado dinero del régimen y que he pactado con el Gobierno de Nicolás Maduro. Lo que se dijo que acompañé a 14 diputados a una residencia de Nicolás Maduro es una irresponsabilidad… Me imagino que montaron toda esa tramoya por WhatsApp. Quizás pensaron que a mí me dieron dinero y que la obligación era que lo compartiera con ellos. Yo sigo firme por la lucha del pueblo. Si quisiera reunirme con Nicolás Maduro pero para denunciar la atrocidad que se le está haciendo al pueblo venezolano donde se invirtieron millones de bolívares para los perniles para lo que se les está haciendo es una humillación», precisó Perfecto en Twitter.

Reiteró que ha sido firme en «respaldar al presidente Juan Guaidó, sin embargo muchos están ocupados en sus temas personales de pasar una noche buena fuera del país o que no les falte nada en la mesa mientras los pobres de Venezuela seguimos debatiéndonos entre la crisis y la miseria».