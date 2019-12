El diputado Juan Pablo García (Fracción 16J – Monagas) indicó que la fracción a la que representa votará este 5 de enero por un presidente del Parlamento que logré el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y además que no responda a intereses de grupos políticos, sino a los intereses del país.



«Nuestra postura es que votaremos por alguien a la presidencia que se comprometa a transitar seriamente y sin distracciones en la ruta del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Votaremos por quien garantice eso y por quien garantice que se respete el mandato del 233, que avancemos sin frenos con el Tiar y que ponga en el debate de la plenaria el 187 ordinal 11», dijo en entrevista concedida a ND este miércoles.

«Esas son algunas de las condiciones que estamos pidiendo para votar por el presidente de la AN, que se embraguete con el Tiar, que es la única forma de salir de este régimen, la coalición militar internacional. Además, el presidente de este nuevo período no debe estar ligado a ningún grupo político, sino que debe tener como principios las decisiones que beneficien a los venezolanos».

A la vez que enfatizó «no es una cuestión de nombres, ni de hombres, sino de propuestas, no vamos a darle un cheque en blanco a la presidencia este 5 de enero de 2020».

Desde el exilio, García rechazó la reforma del reglamento de interior y debate de la AN que fue aprobada este martes. «No estoy de acuerdo, porque esa modificación al reglamento de interior y debate, se aprobó precisamente sin debate, porque la junta directiva no informó con anterioridad que ese punto sería incluido en el orden del día. No podemos aceptarlo y no lo acepto personalmente».

«Ayer se terminó la sesión y convocaron a otra sesión el mismo día para reformar el reglamento, nosotros no asistimos a la sesión del 17 de diciembre porque nos pareció irrelevante la agenda» y agregó «el deber de la directiva es informar sobre la agenda del día».

Consideró que la junta directiva de la AN viola los derechos de los parlamentarios. «No haber informado sobre este cambio ratifica la conducta prepotente y sectaria que ha allanado muchas veces nuestros derechos como diputados, esto es reiterativo».

«La decencia y el decoro republicano se debe expresar en el funcionamiento de la AN, una reforma al reglamento no puede hacerse sin que haya una consulta y tiempo para deliberar, no se hace de un plumazo igualando a las peores prácticas del chavismo», reprochó.

Subrayó que desde hace mucho tiempo la Fracción 16 de julio ha propuesto que el reglamento de interior y debate sea reformado. «Es un reglamento chavista que está vigente desde 2005 o antes y debe ser reformada totalmente. Nosotros habríamos participado de haber sido informados porque tenemos muchas objeciones profundas a ese reglamento».

«No nos informaron, sabrán ellos con qué intención, pero nos jugaron sucio» y reiteró «no asistimos en protesta a una agenda irrelevante, porque el único punto del día que había no es acorde con el momento que vive el país».

De cara al nuevo período legislativo, el diputado a quien el TSJ le allanó la inmunidad parlamentaria en agosto de este año, destacó que si Guaidó quiere ser presidente de la AN debe garantizar la salida de Maduro. «Si Guaidó quiere ser presidente debe garantizar que se cumpla la ruta del coraje, sino no vamos a votar por él, porque de lo contrario el régimen seguirá en el poder y esto se traduce en la muerte de miles de venezolanos».

«Este año hay que hacer lo que no se pudo en 2019, quien encabece la presidencia del Parlamento debe tener una postura y garantizar al hemisferio y al país que vamos a salir de esta tiranía. Ya no está en riesgo solo Venezuela sino todos los países» y cuestionó «¿qué están esperando los países que integran el Tiar y los demás países, que mueran 5 o 7 millones de venezolanos o que estalle un misil para poder actuar?».