El diputado a la AN José Antonio España (Independiente-Delta Amacuro) expresó este martes que no va a votar por Juan Guaidó como próximo presidente de la AN, pues a su juicio, Guaidó solo busca la confrontación.



«El diputado Guaidó lo sabe, él no cuenta con el voto del diputado España el 5 de enero», sentenció en entrevista concedida a ND antes de la sesión de este martes.

«Yo prefiero un diputado o una diputada moderada, que busque entendimiento en todas las fracciones y busque el diálogo y la paz y no la confrontación», aseguró.

España, exintegrante de Cambiemos destacó que nunca apoyó a Guaidó, porque se opone al diálogo. «Desde el mes de enero de 2019 me opuse al mandato de Guaidó, porque es un diputado que busca la confrontación y no un acuerdo o la conciliación y eso para mi es una convicción».

«Si hay algunos que están nerviosos por el 5 de enero y quieren hacer acusaciones que busquen mis declaraciones de enero y vean que es así».

Referente a la Mesa Nacional de diálogo dijo que espera que en diciembre sean liberados otros presos políticos.

«Se han liberado 30 presos políticos como parte de estos acuerdos, entre ellos el diputado Edgar Zambrano. Esperamos que de aquí al 31 de diciembre sean liberado muchos más», finalizó.