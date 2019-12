El diputado José Brito (PJ – Guárico) dio una rueda de prensa donde negó haber firmado algún documento para Alex Saab al tiempo en que acusó a Guaidó de estar incurso en hechos de corrupción y que Rafael Ramírez dirige una campaña en su contra.

A continuación varias de sus declaraciones mas destacadas:

“Se ha hecho un entramado aprovechando algunas circunstancias y situaciones para buscar dilapidar o acabar con algunas representaciones y lo digo por lo siguiente: hace unos meses unos diputados fuimos ante la inercia de la investigación y hay muchos diputados que están investigando a un prócer de la revolución Rafael Ramírez, este señor vio como una afrenta que solicitáramos a la Guardia De Finanza (en Italia) acciones en su contra por ser uno de los mayores saqueadores de este país”

“Este señor juró vengarse de esa afrenta y este emisario palabras más y palabras menos dijo que en su caso particular si tenía ‘aserrín en el coco porque me metí con un hombre superpoderoso que va a ser presidente’, además me dijo que ‘él financia a buena parte de los partidos de la oposición’, yo en su momento no lo creí pero el tiempo me hizo ver que si es así”

“Primero no administramos dinero público y lo señalo de manera enfática (…) sobre la comisión de Contraloría se ha ventilado a través de un portal una investigación sobre unas personas relacionados con los Clap, yo no conozco a Alex Saab y hasta hace un año no sabía quién era ese señor pero dentro de este trabajo salen a relucir comunicaciones donde solicitan en 2018 donde dicho sea de paso yo no formaba parte de la Comisión de Contraloría, yo era vicepresidente de la Comisión de Política Exterior (…) sin embargo como diputado lo más sensato que hice fue preguntar qué pasó allí”

“Conrado Pérez me dijo que eso es un procedimiento que ocurre cuando te piden el estatus de una investigación y damos una respuesta ¿eso tú lo firmaste? Claro eso es lo que se dio ¿y la otra comunicación que dio Freddy Superlano? y él me dijo que tengo que preguntárselo a Freddy Superlano pero eso está en los archivos de la Comisión, y eso es capcioso de tal manera que en su momento le dije a Conrado Pérez o Freddy Superlano es un gran irresponsable o la burundanga lo dejo amnésico”

“Ese tipo de estatus lo piden los abogados defensores de los que llevan causas allí, tanto así que la misma carta pero a otra persona llamada Mauro Liby señalado por una presunta estafa en el Cencoex le dan una parecida a Alex Saab, firmada por Juan Guaidó”

“Al mismo Mauro Liby tiene una resolución del 2016 pero que fue firmada por el diputado Freddy Guevara, y yo le pregunto a Conrado Pérez ¿entonces hay cartas buenas y malas? Coherencia hay que tener y ante una situación como esa decimos ¿Qué por una carta similar para Alex Saab estos señores y me refiero a Juan Guaidó y su partido se montan sobre esto cuando ellos emitieron cartas similares? Y no es que pretenda justificarlo, y por eso Conrado Pérez y otros diputados van a dirigirse al país”

“Yo solo respondo a comunicaciones que sean del año 2019 pero no he firmado nada para Alex Saab”

“Aquí han usado un informe del portal y no lo voy a cuestionar y en su momento voy a usar el derecho a réplica (…) hay quienes dicen que esto les cayó como anillo al dedo porque hay una rebelión interna en la AN y déjenme decirles que si hay una rebelión interna en la AN, molestia profunda, y los días pasados 70 diputados firmaron una carta dirigida a Guaidó sobre los recursos manejados ye l estado de desidia en el que están los diputados ¿Cómo es posible que los diputados no cobren y tengan que venir en cola o a quedarse en cuchitriles por allí, casas de amigos? ¿Cómo es que esa ayuda humanitaria no se ve reflejada en el pueblo que sufre?”

“Por cierto esa carta yo no la firme y lo hice para que no fueran a decir que la estoy contaminando porque me señalan como cabecilla de una rebelión y lo que soy es parte de esos diputados indignados por cómo se maneja esta transición”

“Yo no tengo elementos para decir que tengo pruebas contra Raúl Gorrín pero fueron ellos al Departamento del Tesoro de EEUU a acusar a Raúl Gorrín y cuando se apertura la investigación le quitó la prerrogativa y nombraron una comisión especial nombrada por Sergio Vergara, Jorge Millán, Nora Bracho y Carlos Prosperi (…) pero ellos fueron al Departamento del Tesoro donde piden real y engavetan un caso”

“El diputado Sergio Vergara fue vinculado al Cucutazo su cuñada Rosanna Barrera y su asistente Kevin Rojas están señalados de mal manejo de recursos y eso le costa a la fiscalía de Colombia, la plenaria ordenó investigar el Cucutazo porque hasta el millón de dólares que donó Don Omar se lo ‘reguetonearon’ y resulta que cuando le decimos a Guaidó que queríamos los viáticos para ir a Colombia para cumplir el mandato de la plenaria pasaron los días y la orden que dieron es echarle tierrita al caso”

“¿no hay razones para un malestar? Y uno ve el entorno de Guaido: Rafael Domínguez, Marco Aurelio Quiñonez, Rafael Rojas alias Guayaba Nos ha llegado una información muy delicada que dice que este señor se compró una discoteca en Madrid y dicen que es testaferro de Guaidó y eso arrastrará a todo el mundo”.

“El sello de la comisión está en Colombia y salen cartas por aquí y por allá”

“Estos tipos armaron un nuevo status quo y este es el siguiente: Maduro tiene Pdvsa, Guaidó Citgo, Maduro tiene Alcasa Guaidó Alunasa, Maduro tiene Pequiven y Guaidó Monómeros, Maduro los reales del oro y Guaidó el del petróleo y mientras el pueblo que muera de mengua, a ellos no les importa que este status quo se mueva de allí”

“En la torre Zurich están las oficinas de Guaidó son unos laboratorios de guerra sucia Cuando sabían que el doctor Calderón Berti iba a pronunciarse se inventaron que él junto a Padrino López junto a Maikel Moreno iban a dirigir la transición para derrocar a Maduro e implícitamente a Guaidó”

“Toda esta operación tiene el financiamiento de Rafael Ramírez, porque él además lo señala, (…) Rafael Ramírez tiene a sus amigotes dentro de la oposición“

“El verdadero propósito no es luchar contra la corrupción sino frenar el creciente malestar en los diputados y una posible rebelión que si la hay, luego hablan de un maletinazo (refiriéndose a José Guerra) y no hay tal maletinazo lo que hay es arre… ustedes saben de qué”

“Nos amenazan con quitarnos nuestro curul y reto a Guaidó a que se atreva a quitarnos el curul que nos dio el pueblo, quiero que se atreva mañana. Siempre repiten ¿vamos bien? lamentablemente no, solo Guaidó y los suyos lo están”