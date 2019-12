El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Héctor Vargas, reiteró este martes que su firma en el documento enviado a la Fiscalía colombiana para dar fe de la «buena conducta» de Carlos Lizcano, al parecer, testaferro del empresario Alex Saab, implicado en caso de corrupción por los Clap, fue forjada.



«Mi firma fue forjada, manifiesto públicamente que esta no es mi firma. Acudiré a los mecanismos judiciales para que verifiquen esta situación», expresó el parlamentario desde los alrededores del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

Vargas acompañó la petición de Juan Guaidó de llevar a cabo una investigación a este caso y espera que así se haga.

De igual manera aclaró que tiene más de 20 años que no visita Colombia, Roma ni mucho menos París. «A mí nadie me pidió que firmara nada, no conozco a Lizcano ni a nadie de esa naturaleza», aseguró.

El documento con la firma de Vargas fue publicado, junto aotros papeles y otros hallazgos, en el portal de Armando.Info, como parte de una investigación periodística que involucra a diputados de la AN en presuntos hechos de corrupción.