Anaisa Rodríguez desde el Palacio Legislativo / 3 dic 2019.- El diputado a la AN Gerardo Márquez (Psuv-Trujillo) rechazó que se haya conformado una Comisión Especial para investigar a los diputados de la Comisión de Contraloría y aseveró que el presidente de la AN, Juan Guaidó no tiene moral.

«Guaidó no tiene moral, usted señor rastrojo no tiene moral porque no ha podido rendir cuentas a sus propios diputados», dijo al intervenir en el debate sobre la ilegal entrega de armas a civiles.

Asimismo, solicitó que se realicen varias sesiones extraordinarias para aprobar las leyes que son diferidas en el Parlamento, ya que la última sesión ordinaria es la del próximo martes 10 de diciembre.

«Es triste ver como fue diferido el punto de la energia eléctrica, que es un proyecto que favorece la calidad de vida de millones de venezolanos y que ese programa nisiquiera va a hacer administrado por el gobierno».

Refirió al tema de la entrega de fusiles por parte del gobierno de Maduro a civiles y aseguró que la Constitución establece la corresponsabilidad en la defensa del territorio.

«No son 13 mil fusiles, tenemos 3 millones 200 mil milicianos armados y dispuestos y vamos rumbo a los 4 millones», enfatizó.