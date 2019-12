El diputado a la AN Franklyn Duarte (Copei-Táchira), indicó este martes que es un hombre de partido y que votará por Juan Guaidó si el partido Copei lo hace.



«La decisión de apoyar o no a Guaidó la toma el partido y si mi partido dice que que se va a apoyar a Guaidó, se apoya. Yo apuesto por lo que diga mi partido», reiteró al conceder una entrevista a ND en el Parlamento.

Refirió a los diputados señalados por Armando.Info de estar involucrados a una red de corrupción a través de los Clap e indicó que no pueden ser juzgados hasta que se demuestre su culpabilidad.

» Yo creo en el beneficio de la duda, creo en un sistema de justicia, en el debido proceso y para mí son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y no hay corruptos buenos o malos o todos son malos o todos son buenos».

«Yo respeto a los medios de comunicación porque en Venezuela hacer periodismo es difícil por ser perseguidos, pero eso no es suficiente para acusar a parlamentarios sin importar de la tolda que sean», rechazó.

Aseveró que va a defender la unidad de los parlamentarios de oposición. «Voy a defender este Parlamento y a diputados de la unidad, al parlamento como única institución democrática del país».

Crédito de la CAF/Pnud

Duarte manifestó que no hay garantías que no se roben los los recursos otorgados a través del crédito de la CAF/Pnud para solventar la crisis del sistema eléctrico nacional. «Hay que revisarlo con mucha cautela ¿quién nos garantiza a nosotros que verdaderamente van a ser invertidos los recursos o van a ser robados como se han robado el dinero en 20 años?».

Indicó que muchos créditos han sido aprobados y no se solventan los problemas del país. «Han bajado y bajado recursos, no solo para el sistema eléctrico nacional, sino para muchos servicios públicos y se lo terminan robando y no se ejecutan. En este caso en el sistema eléctrico seguimos con la fallas y la situación crítica y además debiendo el dinero».

«Hipotecando al país y el dinero se lo roban los comunistas». Rechazó «aquí se premian a los corruptos y nos tienen prensados porque no podemos auditar mi ser contralores de ningún ministro porque no entregan cuentas basados en un desacato que no existe».