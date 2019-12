El diputado disidente del chavismo, Eustoquio Contreras, hizo un llamado a cesar la confrontación por considerar que la misma ha llegado a nuevos extremos.

“Lo primero que hay que construir es la confianza mutua porque cuando la confrontación en un ambiente político y polarizado radicalmente ha escalado a estos extremos y los líderes políticos deben vencer mucha resistencia dentro y fuera del país que están alojados en los entornos que se mueven”, expresó Contreras a TVVenezuela en la sede de la AN.

El parlamentario dijo también que mantiene contacto con el jefe de estado en disputa Nicolás Maduro. “Él me dijo y me parece bien que podíamos seguir hablando si así corresponde, lo que tengo previsto es seguir hablando con todos los líderes de la oposición, en sus partidos cafetín donde sea necesarios nos vamos a reunir, y yo creo que tenemos que desprejuiciar, los políticos deben verse conversar y buscar afinidades en función de las luchas colectivas por el bien del país”.

“Las instituciones y la política no han podido resolver este problema, y tengo una preocupación que los actores políticos permitieron que el año cierre con mucha violencia política y creo que se preparan para darle al inicio del año es un año triste cuando lo que se ve es una batalla campal con la designación de la nueva directiva de la AN, exijo ética y coherencia, si es cierto que el mundo pide una salida política pacifica, electoral y negociada y que ha llevado a crear mesas de diálogo dentro y fuera del país”, añadió.

Sobre allanamiento de inmunidad

Contreras rechazó la medida del TSJ aunque a su juicio la misma no constituye un allanamiento de inmunidad parlamentaria ya que esto solo puede hacerlo el poder legislativo y no la ANC.

“Hay que leer la sentencia, porque confunde más que aclarar lo que sale en la prensa, lo que pienso es que un proceso para allanar la inmunidad el TSJ declara méritos para pedir un enjuiciamiento y debe mandarlo a la AN que es quien tiene competencia para eso para quitarle la inmunidad y dejar que los procesos continúen, del tal manera que la nota del TSJ dice que le envió eso a la ANC, de tal manera que no podemos decir que se estemos frente a un allanamiento de inmunidad parlamentaria, no obstante es claro que si existen esos apetitos con los que yo no estoy de acuerdo”, dijo.

