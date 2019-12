La diputada a la AN, Elimar Díaz, calificó este viernes como “sospechoso” el plan “Pico y placa” para surtir gasolina anunciado por el gobierno del Zulia este jueves, cuando hace pocos días Petróleos de Venezuela reportó un alza del 20% en la producción de petróleo en noviembre.

“Hay algo raro, hay algo sospechoso. ¿Cómo se explica que Pdvsa reporta un alza de 20% en la producción de petróleo; y en el Zulia, Omar Prieto aplicará un plan de “Pico y placa” para racionar mucho más la gasolina?. Estos usurpadores no dan puntada sin dedal, así que algún negocio debe haber”, afirmó.

La joven parlamentaria de la Asamblea Nacional (AN), y quien además es la Secretaria General de Primero Justicia en la región zuliana, rechazó la medida porque la misma no ataca el problema de fondo, que es producir combustible.

Denunció que los últimos meses, el Zulia se ha convertido en un “gran estacionamiento a cielo abierto” debido a que pasan dos, tres y más días en colas para intentar surtir de gasolina sus vehículos; situación que se repite en el resto del país, y más recientemente en la ciudad de Caracas, donde los conductores están entre una y dos horas en cola para echar gasolina.

“Una vez más son los ciudadanos quienes corren con las consecuencias de la corrupción, ineficacia e ineficiencia de este régimen usurpador. No conforme con la tortura de estar más de ocho horas diarias sin electricidad, ahora a los zulianos nos someten a interminables colas para surtir de gasolina; y ahora será cuando a ellos les dé la gana”, acotó.

Reconocimiento público



La diputada del Parlamento nacional dijo que el plan “Pico y placa” es el “reconocimiento público” del fracaso del régimen y sus cómplices en el Zulia, en cuanto al tema de combustible se refiere.

“Son unos fracasados y los hechos lo demuestran; por ejemplo, en el Zulia aplicaron el sistema del chip y no funcionó; luego se inventaron lo de usar el Carnet de la Patria para echar gasolina, y tampoco funcionó, es más, ni arrancó; después militarizaron las estaciones de servicio, y fue peor. En fin, ninguna medida será efectiva porque el problema no es el consumo; el problema es que no hay producción”, agregó.

A decir de Díaz, los zulianos, como nadie en el país, sufren los embates de la peor crisis de la historia de Venezuela porque al caos eléctrico, de escasez de agua, ahora se incrementa el de la gasolina.

“Nos quieren mantener ocupados, distraídos para abandonar la lucha; pero eso no ocurrirá porque estos son razonas más que suficientes para seguir luchando. A los zulianos nos sobran las razones para continuar haciendo frente al usurpador de Miraflores y del Zulia”, concluyó.

