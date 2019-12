El diputado a la AN, Conrado Pérez, señalado por corrupción, admitió este martes haber firmado un documento que declaraba cerrada las investigaciones a la empresa Salva Foods, supuestamente vinculada a Álex Saab.



«Primero que todo yo no le he pedido a William Barrientos que firme carta de buena conducta porque en la Comisión de Contraloría no se dan estas cartas, lo dejo claro. Un expediente como el que firmó el presidente Guaidó, como el documento que firmó Freddy Guevara, el mismo que yo firmé pero con estas empresas, no para el señor Álex Saab, no hay que confundir», precisó Pérez en rueda de prensa.

El parlamentario indicó que ellos no le están dando «carta de buena conducta» a Saab. «Hubo la denuncia contra Saab ante la comisión por unas empresas en 2018 que si tenían relación con él, por eso muestro las actas constitutivas y los registros de comercio para que corroboren ustedes que aquí no se encuentra por esas denuncias a Álex Saab», finalizó.