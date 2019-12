La madre de Rufo Chacón, Adriana Parada, denunció este jueves que por tercera vez difieren la audiencia de los policías que cegaron al joven tachirense, supuestamente por falta de traslado, aunque afirmó haber escuchado que los oficiales sí estaban en el tribunal.



«Nosotros llegamos, vi que fue raro que nos atendió fue la secretaria. Lo primero que nos dijo ella que hoy no los iban a a presentar porque no hubo forma de trasladarlos porque había una fiesta con ellos, y yo cuestioné cómo, si están a cuadras, y me parece una falta de respeto que es la tercera vez y aquí no ha pasado nada. ¿Dónde está el juez? Que me dé la cara y me diga qué es lo que está pasando, porque le siguen violando los derechos a mi hijo, y no puede ser que se salgan con la suya», dijo Parada.

En contacto telefónico con Noticiero Digital, señaló que el juez había dado la orden de que los policías estuvieran retenidos o en el Cicpc o en una centro penitenciario, pero que éstos siguen recluidos en la sede de PoliTáchira «y en las mejores condiciones».

«¿Cómo es posible que estén todavía en cuartel de prisiones si el juez me dijo que él no sabía cómo estaban ahí porque el había firmado donde ellos tenían que estar, en el Cicpc o un centro penitenciario, que él no sabe quien dio la orden para que ellos estuvieran ahí (…) Ellos están detenidos en Politáchira y a aparte de eso de lo mejor, hay personas que dicen que ellos están donde duermen los policías, de lo mejor, entonces me pregunto dónde están los DDHH. Si se le preservan a ellos, mi hijo es menor de edad. Y es el afectado», expresó.

Y argumentó que para nadie es un secreto que los funcionarios están siendo amparado por haber sido policías «y no debería ser, porque después de que le desgraciaron la vida a mi hijo, ellos dejaron de serlo».

«Cuando me estaba tomando un café, se acercó un policía y de repente le suena la radio y dicen que hay que retirar a los agentes porque hoy no se va a hacer la audiencia preliminar, había que retirarlos y llevarlos a Politáchira. Ellos estaban en el lugar, me fui a la parte de atrás del tribunal, pero la policía al verme empezaron a retirarse y no sacaron a los funcionarios. Me pregunto cuál es la grosería, qué es lo que esta pasando, cuál es esa botella de humo que están haciendo, ¿por qué no los presentan? Porque hace días salió Tarek (William Saab) hablando sobre los DDHH del hijo mio, pero yo no los veo, yo veo que los están pisoteando. Yo quiero que él me responda dónde están sus DDHH, porque es una falta de respeto, no se está haciendo ni justicia ni nada, lo que están haciendo es darle una vuelta a todo», acotó.

Informó Adriana Parada que la otra audiencia será el próximo 16 de enero de 2020, «aunque me imagino que tampoco se van a presentar».

«Para mí que aquí no quiere haber justicia, sino como tapar todo y después soltarlos, es lo que creo, pero no me voy a quedar tranquila hasta que se haga justicia y no me voy a quedar callada», finalizó.