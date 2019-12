La diputada a la AN Delsa Solórzano expresó este viernes que respetarán el acuerdo de gobernabilidad, pero que resguardarán la presidencia y Juan Guaidó será ratificado como presidente del Parlamento.

«Si algo hemos demostrado es que somos gente de palabra, hay aun acuerdo de gobernabilidad en la AN que tiene orden de rotación y eso se tiene que cumplir, pero resguardando a la presidencia de la AN», dijo al rendir declaraciones a la prensa, durante la conmemoración del primer año de Encuentro Ciudadano.

«Esto no es una postura de Encuentro Ciudadano, sino de todas las fuerzas democráticas de la AN, vamos a ratificar a Juan Guaidó y el resto del acuerdo se cumple completamente».

Destacó que durante el período legislativo de 2019 lograron el apoyo de la comunidad internacional. «Cuando iniciamos en 2019 no contábamos con el apoyo de la comunidad internacional, todavía no había decidido cual era la posición frente al régimen de Maduro, hoy en 60 países reconocen a Juan Guaidó y en la AN estamos organizados y mucho más consolidados».

Rechazó que diputados estén inmersos en hechos de corrupción y aseveró que esto no empañará los logros de la AN. «Como parte de la quinta fracción, la fracción de la concertación integrada por 11 parlamentarios, hemos dicho con firmeza que estamos resteados con Guaidó y hemos dicho que los hechos de corrupción que cometan algunos, lo que condenamos no podrán empañar los procesos que se han dado de la mano del pueblo».

Subrayó que no participarán en ninguna elección hasta que hayan condiciones reales. «La nueva elección que está vencida es la presidencial y en consecuencia debe haber un nuevo CNE que sea completamente transparente, que no esté integrado por cómplices del oficialismo, que permita condiciones claras para que no haya fraude, que se haga la depuración del registro electoral y con observación internacional podremos participar en alguna elección».

Sobre Encuentro Ciudadano, resaltó que es el único partido político que tiene entre sus fundamentos el tema de los derechos humanos. «No somos un partido de izquierda, nos alejamos mucho de eso, creemos en el liberalismo ciudadano, en la libre empresa y luchamos por la libertad de expresión».