La diputada Delsa Solórzano, en compañía de varios diputados de la Asamblea Nacional y partidos políticos, exigió este viernes fe de vida de su colega parlamentario Gilber Caro y del periodista Victor Ugas, ambos, presuntamente detenidos por las Faes, hace una semana.



«En nombre de la institución que representamos denunciamos la desaparición forzada de un parlamentario, se trata de Gilber Caro, quien además de estar secuestrado por las Faes, se encontraba acompañado del periodista Victor Ugas. Hoy se cumplen 7 días desde que fueron secuestrados, presuntamente, por las faes. Y digo presuntamente, porque hasta la fecha ni sus familiares ni abogados han tenido acceso a las actas procesales. En esta conducta no le permiten a ambos acceder a sus abogados de confianza, sino que le imponen un abogado que es del Estado y representa al señor Maduro», dijo Solórzano en rueda de prensa.

La diputada insistió en que todavía no se sabe nada de ambos, ni dónde se encuentran. «Con lo cual se ha configurado de manera clara y flagrante el delito de desaparición forzada, hemos exhortado a la comunidad internacional, los hemos alertado», agregó.

Solórzano asegura que esta es una medida de amedrentamiento y hostigamiento a los parlamentarios para que el próximo 5 de enero no sea reelecto como presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

«Es importante destacar lo que señalaba la presidente de la Unión Interparlamentaria cuando se refería a la necesidad de elegir libremente. ¿Qué está pasando en Venezuela? está pasando que nos persiguen para evitar que Juan Guaidó sea reelecto el próximo 5 de enero, cómo no pudieron con la operación alacrán ahora amedrentan, buscan meterlo preso, eso tampoco les va a funcionar, porque la voluntad de los parlamentarios en Venezuela es clara y firme. Y a pesar de todos los sacrificios que hacemos todos los venezolanos por trabajar…cuando uno ve a una enfermera que gana salario mínimo uno se pregunta, cómo hace esa enfermera para seguir trabajando y aun así esa enfermera sigue luchando por sus pacientes, maestros…así hacemos los diputados, que tampoco tenemos salarios, pero con la misma fuerza con el mismo sentir patrio seguimos luchando por el país», expuso.

Recalcó que «es la tercera vez que por razones política apresan a Gilber Caro para pretender quebrar su voluntad, pero si algo ha quedado claro es que la voluntad de Gilber no se quebranta bajo ninguna circunstancia, así como no se quiebra la voluntad de diputados de la AN que estamos decididos a seguir defendiendo a Venezuela y que este 5 de enero vamos a reelegir a Juan Guaidó como presidente de la AN», sentenció.

En ese sentido la diputada explicó que hoy emitieron un comunicado a instituciones internacionales sobre la referida detención.

«Hoy emitimos un comunicado que contiene aspectos jurídicos, técnicos y políticos en cuanto a la desaparición forzada del diputado Caro. estamos exhortando al resto de los organismos internacionales e informamos al país que no solo ha sido notificado la Unión Interparlamentaria y la Comisión Interamericana de DDHH, sino además, la oficina de Bachelet que también se ha pronunciado al respecto. Hoy no nos están acompañando los familiares y abogados, porque están procurando fe de vida de Gilber Caro y Victor Ugas, hoy no podemos saber si ambos están bien. Sí, hoy tememos por la vida de Gilber y Victor, por eso exigimos fe de vida de estos venezolanos que no han hecho más que luchar por la libertad de Venezuela», concluyó.