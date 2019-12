Para el diputado en el exilio, Américo De Grazia, los señalados en el reportaje de Armando.info sí tienen responsabilidad en los actos de corrupción porque no ha recibido elementos que demuestren lo contrario, y recomienda que de comprobarse la relación, se separen de los cargos para que se lleve a cabo la investigación.



«Yo no tengo la menor duda de que eso es así, porque no me han dado ningún elemento para yo pensar lo contrario. Lamentablemente, no voy a decir que son mis amigos, pro son mis colegas y me duele que la AN hoy se vea mancillada como órgano, como esperanza, como instrumento, se vea chispoteada por estos lamentables hechos de corrupción que profundizan la desesperanza de la gente y por eso no puedo celebrar ni ver con buenos ojos actos de esta naturaleza (…) y de comprobarse la relación la primera cosa que haría es solicitar que pongan su cargo a la orden, que no ejerzan la función de diputado y que se abran para que se hagan las averiguaciones pertinentes», señaló durante una entrevista telefónica exclusiva a Noticiero Digital.

Pero, lamentó, «los que están involucrados no parecen ser honestos. No creo que lo hagan porque sino ya lo hubiesen hecho, cualquier otro político serio habría puesto su cargo a la orden y hubiese abierto una investigación», expresó.

Y continuó: «Si tienen vergüenza, lo primero que debería hacerse aun sin sanción, es retirarse del escenario político, esa es mi creencia, deberían tener vergüenza y apartarse del escenario político, eso no los exime de responsabilidad ni de sanciones, ahora, si son sancionados, mejor todavía (…) eso es o que yo sugeriría al respecto. Pero no hay soluciones mágicas, hay un caratablismo, un caradurismo que no tiene precedentes, eso hubiese ocurrido en Japón y se suicidan, en Venezuela lamentablemente se ufanan y lo cuentan como una hazaña».

En ese marco, argumentó que la corrupción no tiene color político y que más bien es una conducta humana que ve más allá de la militancia, por lo que exhortó a los venezolanos a que no se desconcierten por este nuevo acto corrupto, pero dijo entender que la gente esté desencantada, decepcionada y frustrada.

«Si me preguntaras yo diría que la corrupción no se inventó en Venezuela, la corrupción y este tipo de corrupción forma parte de la historia de la humanidad y por eso le digo a los venezolanos que no nos desconcertemos, estoy convencido que los corruptos existen pero también es cierto que los buenos somos mayoría y tenemos que imponer los valores que nosotros esgrimimos y anhelamos para Venezuela y para eso hay que cambiar algunas formas y métodos, no para acabar con la corrupción, pero sí para tener un cierto control ante ella y uno de los lineamientos fundamentales para que la corrupción sea minimizada es la separación de los poderes y la división de los mismos», indicó.

La comisión no podrá dar resultados

Por su parte, De Grazia consideró que la comisión que investigará dichos actos de corrupción no podrá dar resultados porque «cuando ya genera sospecha y suspicacia, obviamente los resultados serán dudosos».

«A mi juicio, yo nombraría a un diputado al menos de cada fracción. Ya eso sería mucho más creíble a que yo esté investigando a mis propios hermanos. No es una comisión imparcial, yo le daría la presidencia de la comisión a alguien no afecto a nosotros, es lo que yo creo, para curarnos en salud, se debe hacer. Yo pusiera a un diputado del Psuv a presidir la comisión si de mi dependiera que se abriera la investigación, luego otro de 16J, otro de la MUD que no esté vinculado a los partidos señalados y listo, tres miembros para que los demás agarremos mínimo, para que se sepa como es la materia, si de verdad queremos corregir, pero si queremos tapar las vagabundearías, ustedes no quieren hacer justicia, se trata de hacer otra cosa», señaló.

Sobre las acusaciones del diputado José Brito a Juan Guaidó, De Grazia dijo que debería mostrar las pruebas y los elementos, de tenerlo, en lugar de responder como lo hizo.

«Que diga y compruebe que Guaidó está involucrado en hechos y sinceramos nuestra relación para que de alguna manera podamos ponerle un punto y final a este tipo de cosas», expresó.

Estadía en Italia

El diputado Américo De Grazia también contó su ida a Italia, tras permanecer más de 6 meses asilado en la embajada de ese país en Caracas. Afirmó que dentro de la residencia las limitaciones eran de suponerse, pero que fue gracias al senador Pier Ferdinando Casini que pudo viajar al país europeo.

«Realmente fue el senador Cassini, porque Mariela Magallanes tuvo 7 años viviendo en Italia y ya lo conocía personalmente, y fue quien puentéo esa relación y quien asumió este caso como personal, cosa que agradecemos, estrictamente personal y se dio después de una larga negociación», dijo.

Señaló que está actualmente con su hija en el sur de Italia, y que el domingo y lunes estará en Roma en reuniones políticas.

«El martes 10 hasta el lunes 16 en Madrid, España y en enero, voy a estar en Washington y pretendo estar cumpliendo una agenda en el Congreso de EEUU y la OEA y luego en Canadá cumpliendo temas de carácter político-ambiental, estaré en La Haya, Holanda y Berlín. Tengo agencia hasta el mes de febrero del año próximo», contó.

Mencionó que no tuvo problemas al salir del país porque fueron con el aval de Casini, quien se hizo responsable hasta que llegaron a Roma.

«Italia es el epicentro de donde me tengo que mover o debo moverme, pero no pretendo abandonar la lucha política y quiero aprovechar para decir que debo agradecer a mis hijos que hoy, no porque yo lo desee, son quienes me están sosteniendo, toda vez que a mi me quitaron todo tipo de sustento. Yo tenía una emisora, fue expropiada y ellos me subsidian por ahora. Y no pretendo abandonar la carrera política, todos estos viajes los costean las organizaciones que están interesadas en escucharnos. Cada uno, les pido alojamiento, comida y transporte. No estoy cobrando honorarios, sino lo elemental para esto», indicó.

Y aprovechó para mencionar que este ha sido «el viaje más doloroso que he hecho en mi vida», pues si bien ya ha salido del país muchas veces, «jamás había salido bajo el signo de esta persecución política y de estar amenazado por gobierno alguno».