La irrita decisión del usurpador Tribunal Supremo de Justicia del supuesto allanamiento de la humanidad parlamentaria de tres diputados y mi persona no hace más que confirmar el talante de una institución que solo sirve para complacer los designios de Nicolás Maduro.

Cada uno de los procesos alrededor de esta decisión son ilegales e inconstituciona

les debido a que a los diputados de la Asamblea Nacional, solo le puede ser allanada su inmunidad a través del mismo parlamento, órgano que lo calificó.

A mi juicio el usurpador TSJ no allanó la inmunidad, sencillamente, considerando que estamos en flagrancia intemporal, lo cual también es un invento más, autoriza al fiscal general a enjuiciarnos en cualquier tribunal penal, cosa que también es absurdo, debido a que dada nuestra investidura los procedimientos deberían ser otros.

Esta decisión por donde se vea no es más que un intento deseperado por desbancar al Presidente Encargado Juan Guaido, cosa que no lograrán. El régimen sabe que es un año importante, debido a las venideras las elecciones parlamentarias, y desde nuestro parlamento podemos conformar un nuevo CNE; Nicolás Maduro y su combo no están dispuestos a ir a una elección libre porque saben que la paliza no tendría comparación histórica. Esto es un intento también de poner a los diputados suplentes en un estado de vulnerabilidad debido a que ellos no poseen inmunidad parlamentaria por lo que son perseguidos.

Me siento tranquilo con mi conciencia, entiendo que es producto de las denuncias que he venido realizando y es este es el resultado de haberlos enfretado públicamente y negarme a venderme en contra de Juan Guaido y la AN porque mi patria, mi compromiso y mi dignidad no tiene precio.

En nombre del pueblo falconiano que me eligió, de Voluntad Popular y mi persona rechazamos por ilegal, inconstitucional y delincuencial las decisiones del señor Moreno y el usurpado Tribunal Supremo de Justicia.

Luis Stefanelli Barjacoba

Diputado a la AN por Falcón.