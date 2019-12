El diputado a la AN por UNT, Carlos Valero, denunció este martes una campaña del oficialismo para debilitar la figura de Juan Guaidó como presidente «interino y del Parlamento.

«Ahora andan en una campaña para tratar de debilitar la figura de nuestro presidente Juan Guaidó y creen ellos que pueden obtener, comprando indebidamente con la ayuda de la corrupción, votos suficientes para que Guaidó no sea reelecto dentro la Asamblea y siga liderando la transición en Venezuela. Están equivocados, eso no va a ocurrir. Tenemos que estar muy alerta para defender el cambio político. No van a comprar nuestra consciencia con el cochino dinero de la corrupción», señaló Valero vía Twitter.

Recordó que han sido «4 años de lucha contra un régimen que ha hecho todo lo posible porque nosotros abandonemos nuestras funciones y dejemos luchar por el cambio político, la democracia, la paz y la reinstitucionalización de nuestro país. No lo lograron ni lo van a lograr».