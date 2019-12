El ex Embajador/AN en Colombia, Humberto Calderón Berti, lamentó este martes la situación en la que se encuentra la Asamblea Nacional a raíz de los recientes señalamientos de corrupción.

“Yo creo que al final del día le hice un servicio al país, porque no pongo en duda que todas estas cosas que se han visto en los últimos días se hubiese sabido si no ocurre lo que ocurrió como estas cosas pestilentes en la Asamblea Nacional, yo no estoy feliz con eso, yo hubiese estado más feliz si eso no ocurre”, expresó Calderón Berti a Sergio Novelli.

“¿Por qué ocurre eso? porque creo que hubo muchos problemas en la escogencia de los candidatos, se eligieron a muchos sin la calificación debida, y no solo en lo profesional sino en lo que se refiere a lo ético y lo moral (…) creo que en Venezuela hay mucha gente que representaría mejor al gentilicio que mucha de la gente que está apareciendo en esta trama ¿Por qué? Porque ha habido un sectarismo generacional, hay mucha gente buena que ha sido dejada de lado por tener solo 40 o 50 años”, agregó.

Respecto a la situación emplazó a la ciudadanía a “´participar y no quedar de lado, lo que quedó en evidencia es que hay muchos que dicen representarnos y no tienen condiciones para hacerlo, la gente cree que el estatismo es patrimonio de los comunistas pero es de todos los partidos, si tú no estás bien con el líder o dicen lo que piensas te marginan, estrechan, hostigan y te hacen a un lado porque a muchos les gusta el servilismo, hoy por hoy si tu disientes te castigan”.

Documento del 30A

Durante la entrevista, Calderón Berti negó nuevamente estar involucrado en lo del 30 de abril. “El documento de lo que yo vi salían los nombres de los que organizaron lo del 30 de abril y allí no estaba mi nombre, no señor (…) en un papel se puede poner lo que quiera la gente, pregúntenle a Padrino López o a Maikel Moreno si me conocen, nadie se metería en ese si no conoce a la gente, había un nombre de un diputado de la Asamblea Nacional, pregúntenle a los que salieron en el puente de Altamira”.

Además añadió también que el malestar por parte de Guaidó y su entornó comenzó cuando éste rechazó el diálogo con Noruega y a posterior del caso de Cúcuta. “Yo me entero formalmente porque gente del gobierno colombiano hablo conmigo me muestran la información y yo me asombro y les pido que investiguen más, y al día siguiente llamé a Leopoldo López y se lo dije, también a Julio Borges y cuando recibo la información se la mostré a ellos e hice que la revisara gente entendida sobre el tema y ellos me dicen que hay que indagar esto con auditores, el día 14 salió la publicación de Panampost y yo llevo todo lo que tenía en fiscalía el 18 y tuve una rueda de prensa transmitida públicamente”.

“Lo mismo fue de los diálogos y fui a un programa en NTN24 y dije que se han aprovechado de los representantes del Gobierno de Guaidó y de su buena fe y lo que ha hecho (el oficialismo) es manipular y mangonear para ganar tiempo y se molestaron porque lo dije ¿y qué pasó? qué meses más tarde Guaidó dijo que se perdió el tiempo en eso y lo del 30 de abril yo no sabía nada de eso“.

Sobre la carta de Arturo Vilar

Además, el ex diplomático negó los señalamientos hechos en su contra por parte del Ministro Consejero de la Embajada de Venezuela en Colombia, Arturo Vilar en una carta difundida en redes sociales por Reporte Confidencial.

“Yo le brinde a ese personaje confianza, cuando llegue él ya estaba allí porque desafortunadamente dos personas en quien confiaba lo invitaron y lo deje, esa persona escribió una carta llena de mentiras”, mencionó Calderón Berti.

“Cuando se reúnen conmigo hace dos semanas y me dicen que Leopoldo López pide la cabeza de ese señor porque la acusación es que él filtró la información de Cúcuta a Orlando Avendaño, yo le dije que no lo podía destituir sin pruebas no lo puedo hacer porque me parecería injusto y el domingo cuando lo llamó a él, me dice que no fue él sino otra persona, cuando llamo a la otra personas me dijo que él tampoco fue, y que ayer recibo una nota de Avendaño y me dice que si fue Arturo Vilar ¿y qué está pasando? (…) así como conozco a los petroleros tú conoces a los periodistas Sergio”.

“Todos los que han pasado por Colombia trabajando con Chávez o Maduro vieron verdes (…) no me reuní con ninguno que tuviera fama de corrupto, no he hablado con nadie del régimen y lo que él dice no es verdad. Mi obligación como embajador era recibir a todo el que quisiera hablar conmigo pero nunca hable con ningún funcionario activo del régimen, hable con varios de ellos pero no con los señalados de violadores de DDHH o actos de corrupción”, finalizó.