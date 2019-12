El ex embajador/AN en Colombia Humberto Calderón Berti, concedió este domingo una entrevista a Orlando Avendaño de Panam Post en la que toca de su destitución, los casos de Cúcuta y Monometros, y el intento de diálago con el oficialismo.

Asegura que el distanciamiento con Juan Guaidó comenzó tras el caso Cúcuta y que él sabía que estaban molestos con él. «[Pero] yo no iba a renunciar porque eso es reconocer que había cometido un error. Yo no les iba a dar el gusto a ellos de irme. Eso no lo iba a hacer nunca. Yo sabía que la relación iba a ser incómoda, sabía que las cosas no estaban bien, pero yo quería ponerlos a ellos en evidencia».

En otro momento hace el señalamiento hacia López. «Yo lo que creo es que los grandes errores de la oposición han sido todos responsabilidad del accionar de Leopoldo López, que ha llevado inexplicablemente a todos los partidos de la oposición nariceados. Que el cuarto partido de la Asamblea Nacional naricee a los tres primeros, no lo entiendo.

¿Quién inventó lo de Cúcuta? ¿Qué les dijeron a los presidentes que se trasladaron a Cúcuta que iba a ocurrir? ¿Qué le dijeron a Almagro que iba a ocurrir? Yo no lo sé, debieron decirle algo porque no es Cúcuta precisamente un sitio para hacer turismo porque, entre otras cosas, ver el drama humano que allí se ve, deprime. Y, ¿quién inventó la hazaña militar del puente de Altamira? ¿Quién inventó los diálogos a espalda de todos sus compañeros de la oposición y la comunidad internacional? Él, Leopoldo López. ¡Que dé la cara, que responda!».

Calderón Berti también se refiere al caso de la empresa Monómeros.

«Un día, estando yo en mi oficina, se me acerca alguien de la directiva de Monómeros y me dice que por favor vaya a la reunión de ellos. Yo le digo que no tengo nada que hacer allí, pero me insiste diciendo que es solo un momento. Cuando abrimos la puerta de la reunión de Monómeros, cuál será mi sorpresa que quien esta dirigiendo la reunión era Manuel Rosales.

A mí me pareció que aquello no era normal, que no tenía nada que ver allí, los únicos que debían estar allí eran los ejecutivos de Monómeros con los miembros de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional. Yo me senté y vi que a la gente la estaban atropellando, injuriando y maltratando sin necesidad».

¿Manuel Rosales los maltrataba?, pregunta Avendaño.

«No, no. Manuel Rosales no habló mientras yo estuve allí, fueron otros».

«Aquello no me gustó y cuando vi que hacían reclamos porque no habían atendido a personas que ellos habían enviado y cosas por el estilo, yo dije… «Esto no es conmigo, yo no voy a quedarme aquí avalando esto con lo que no estoy de acuerdo». Me paré, me fui y más nunca supe nada de eso, yo me desentendí del tema».

Ante de finalizar un comentario: La entrevista se lee más bien como una crónica en la que aparece resaltada la opinión del periodista.

