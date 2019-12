El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que Juan Guaidó está convocando a una sesión del Parlamento para el domingo debido a que «no cuenta con los votos suficientes» para ser reelecto como presidente de la AN el próximo 5 de enero, fecha en que se debe renovar su directiva para el año 2020.

«El domingo Juanito Alimaña y que está convocando a una sesión, es sospechoso porque esos no trabajan nunca. Ellos quieren ese día, sin quórum, modificar el reglamento de debate de la AN para que los delincuentes que andan huyendo fuera de Venezuela voten vía Skype. Ahí se va a armar una linda y bella, están haciendo eso porque Juanito contó sus votos hoy y a duras penas llegó a 74 votos. Vayan el domingo a ver como la Asamblea Nacional hace una trampa. Ahora, yo sé de una gente ahí que va a reclamar… Da tristeza votar por un inepto pero ese nos garantiza la permanencia», precisó Cabello en Con el Mazo Dando.

El número dos del chavismo adicionó que eso «no me lo dijo uno de los 74 sino como 15, me dijeron que Juanito Alimaña estaba con una trona rara», al tiempo que agregó que los opositores «son tramposos, ese es su espíritu, por eso no quieren el CNE cuando pierden».

«Yo no iba a hacer el programa hoy porque la oposición tiene como 5 días sin aparecer. Ustedes buscan en Google y no salen. Esos lo que están deseando que pase los días y a la gente se les olvide ese candelero que tienen ahí», apuntó.