Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, negó este miércoles que desde el oficialismo sobornen a diputados de la Asamblea Nacional como se ha denunciado las últimas semanas.

«Dicen que nosotros andamos comprando diputados, ni que los pongan en oferta los compramos. Regalados están caros. Ahí no hay nada que salvar… Y se ponen precio de paso», indicó Cabello en Con el Mazo Dando.

Agregó que es problema de «ellos las peleas, que si le deben plata al otro. Por ejemplo, hoy día han dejado como la guayabera para el 5 de enero a Stalin González y Edgar Zambrano y están poniendo para acompañar a Juanito Alimaña a un adeco de apellido Medina y a Carlos Prosperi como el primer vicepresidente del Parlamento. La oposición cree que la elección es un tema de principios, no, eso es un tema de plata para ellos».

«Esos bichos andan enredadísimos ahí, que si es Juanito Alimaña, que no es. Yo voto por él porque su ineptitud nos ha permitido pasar un 2019 victorioso», reiteró Cabello.

Por otro lado el número 2 del chavismo afirmó que hoy detuvieron un contrabando de droga en el estado Sucre proveniente de Colombia.

«La caja de la plata de la droga no le cuadra a Iván Duque. Hoy detectamos más de 1.700 paneles de droga en Sucre… Por aquí no vas a pasar Duque. Venezuela es libre de tráfico de droga, no hay ni producción. Aquí no se produce ningún tipo de droga. No podrán pasarla», puntualizó.