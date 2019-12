El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, indicó este lunes que la oposición se justifica diciendo que roba porque el chavismo también lo hace, y reiteró en que deben “convencer” a su gente de que no son corruptos, aunque están quedado en evidencia.

“Mañana marcharemos contra la vía violenta del Tiar que andan promoviendo los fascistas contra Venezuela. A pesar de que Argentina una vez activó ese Tiar, EEUU decidió apoyar a Inglaterra, por eso es obsoleto. Deben entender que Venezuela resolverá sus asuntos internos los mismos venezolanos”, afirmó Cabello en la rueda de prensa del Psuv por VTV.

Sobre las protestas de Chile y Colombia agregó que “en Chile directamente les disparan a los ojos a los jóvenes, y nadie dice nada, la señora Bachelet se queda calladita. En Colombia tienen días que no hablan de Venezuela, claro porque andan reprimiendo”.

En torno a los recientes hechos que han sacudido a la oposición acotó que “no estoy sorprendido que entre la oposición se acusen de corruptos, se acusan de cobrar peajes, de robar plata, que se roben la ayuda humanitaria, eso no sorprende, para nada. Freddy Guevara, es un extorsionador, y fue el presidente de esa comisión de Contraloría, luego el presidente fue el propio Juanito Alimaña (Juan Guaidó), y luego este Superlano, por eso no es de extrañarse que pasen estas cosas. Esa Comisión de la AN está en absoluto desacato”.

“Juanito Alimaña no ha hecho nada este año, y por eso yo votaría por él en la AN, porque nos garantiza tranquilidad. Ellos en la AN lo que están haciendo es un cambio de carro, es un robo, viendo como se roba el dinero de los venezolanos. Ellos dicen que roban porque los chavistas son corruptos. Ellos quieren es taparse todo y hay una pelea entre delincuentes por ver como se roban la plata de los venezolanos. Son unos corruptos y por eso nos acusan a nosotros de cualquier barbaridad”, sostuvo.

Por otra parte, detalló que en la oposición “deben convencer a su gente de que no son corruptos, pero eso está como difícil, porque están quedando en evidencia. Nos contenta que la AN esté dirigida por Juanito Alimaña. El año que viene obtendremos una gran victoria popular en las elecciones parlamentarias. ¿A quién va a convencer Juanito Alimaña que él se enteró de lo que pasó en Cúcuta ayer? Lo sabe hace meses pero lo calló por cómplice, ¿a quién va a convencer Humberto Calderón Berti?”.

“Si a nosotros nos atacan nos vamos a defender, nadie debe dudar eso. Pedimos por la paz, y que a esta gente ojalá se les salga ese espíritu de locos que tienen. Muy mal esta la derecha para buscarse esos problemas. La oposición va a jugar este diciembre ‘el enemigo secreto’ y puras cuchilladas se darán entre sí. Estoy seguro que si aquí se forma algo, van a usar fotos de la protesta de Chile, porque así son los medios de la derecha. Ahorita un teléfono móvil es un arma más poderosa que un fusil si es bien utilizado. Ellos con el apoyo de EEUU no han podido contra nosotros, y tampoco podrán”, concluyó.