El diputado Wilmer Azuaje entregó este lunes a la CPI las pruebas de la «gran masacre» de Óscar Pérez y su equipo, en más de 400 fotos y videos, además de un petitorio para que el Tribunal Penal Internacional se pronuncie por los delitos de lesa humanidad en el país.



«Acabamos de salir de la CPI, donde me acompaña Franco Casella, miembro y presidente de la comisión de DDHH de la AN. Acabamos de entregar más de 400 fotos y videos donde demuestran la gran masacre hacia el equipo de nuestro gran héroe Óscar Pérez y al mismo tiempo hicimos entrega de un petitorio donde exigimos al Tribunal Penal Internacional el pronunciamiento de los delitos de lesa humanidad que son cometidos en Venezuela, delitos de violencia sistemática hacia los DDHH que no prescriben», señaló Azuaje.

Detalló que fue entregado el informe técnico del Cicpc, así como un documento de un médico forense donde dictamina que Pérez y su equipo nunca dispararon. De hecho, afirmó que les hicieron las pruebas de ATP «y no aparece pólvora en sus brazos».

«Fueron vilmente ejecutados y masacrados, y esos crímenes de lesa humanidad no prescriben», insistió, consultado por TVVenezuela.

Indicó además que las mismas pruebas serán consignadas ante la Comisión de DDHH de la ONU en Ginebra, Suiza, pues «no aceptamos que se le haya dado un puesto a la persona que ha violentado los DDHH como lo es Nicolás Maduro».

«Vamos a seguir protestando, tenemos reuniones con congresistas españoles, tenemos derecho de palabra el lunes en la Asamblea de Madrid, reuniones con ONG en Europa y vamos a que el mundo observe todo lo que sucede en Venezuela, ya basta que Europa y España sean pasivos con el régimen», señaló.