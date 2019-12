Los últimos días se ha visto comprometida la figura de Juan Guaidó por diversos señalamientos de corrupción contra dirigentes y diputados opositores, lo que ha incidido directamente en la popularidad del joven parlamentario, quien ha liderado la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro luego de ser designado presidente interino por la AN.



Pero, hasta dónde llega la responsabilidad de Guaidó en los hechos destapados, primero por el destituido embajador/AN en Colombia, Humberto Calderón Berti, sobre la malversación de un dinero enviado a Cúcuta para atender a 148 militares que cruzaron la frontera en febrero y alimentados por un reportaje de Armando.info el cual devela que varios diputados, la mayoría integrantes de la Comisión de Contraloría, aceptaron dinero a cambio de “otorgar indulgencias” al empresario de nacionalidad venezolana, pero nacido en Colombia, Carlos Lizcano y a la compañía Salva Foods Venezuela, que han sido vinculados en varios trabajos del portal en cuestión con Alex Saab, a su vez señalado como un “gran socio” del gobierno de Nicolás Maduro.

Juan Guaidó se convirtió en el referente de la oposición venezolana desde el pasado 23 de enero, día en que la AN lo nombró presidente de la República encargado en su carácter de jefe del Parlamento, lo que generó una serie de reconocimientos que hasta ahora se extienden a más de medio centenar de países, creando una dualidad de poder en Venezuela hasta la fecha inédita en cualquier democracia del mundo.

Por ser la figura más representativa de los opositores y en su carácter de presidente de la AN, estas denuncias de corrupción lo colocan en una posición poco favorable, a pesar de condenar el hecho públicamente y ordenar la apertura inmediata de una investigación “transparente” que será llevada “hasta las últimas consecuencias”, según lo dicho por él durante la sesión parlamentaria de este martes.

Aunque no pareciera estar vinculado personalmente a los hechos de corrupción, como se descarta en la denuncia de Armando.info, donde señala específicamente a unos diputados opositores en la denuncia de Colombia que viene de hace algunos meses, cuando supuestamente se inició una investigación de la cual no se han hecho públicos los resultados; sí envuelve a unos dirigentes de su partido, Voluntad Popular.

Asimismo, los parlamentarios del Psuv y algunos opositores como el diputado de PJ José Brito, han enfilado sus discursos contra Juan Guaidó y lo han tildado de “ladrón” y “corrupto”, aprovechando la coyuntura de la situación y la cercanía al 5 de enero de 2020, cuando debe renovarse la directiva de la AN y corre peligro el reconocimiento a la presidencia encargada por las más de 50 naciones si se escoge un nuevo jefe del Legislativo, dando un golpe definitivo a la dualidad de poder actual.

A pesar de esto, la mayoría de los legisladores opositores, integrantes del llamado G4 (AD, PJ, VP y UNT), muestran su apoyo a la continuidad de Guaidó, pero no alcanzan para nombrar por sÍ solos a la Junta Directiva del ejercicio 2020 y ese sólido respaldo se puede ver resquebrajado luego del escándalo destapado por Armando.info que involucra a 11 diputados, ocho de ellos de las mencionadas organizaciones políticas.

Los supuestos hechos

Los nombrados en el reportaje son Richard Arteaga, Guillermo Luces y Freddy Superlano de VP, Luis Parra, José Brito, y Conrado Pérez de PJ; Chaim Bucaram y William Barrientos; José Luis Pirela de Vente Venezuela, Héctor Vargas de AP y Adolfo Superlano, quien fue expulsado el pasado 11 de noviembre de Cambiemos.

Parra es el primer señalado en el escrito de Armando.info, definiéndolo como “clave” para la operación al vincularlo con Lizcano, supuesto testaferro de Alex Saab en Venezuela, con quien habría sostenido diversas reuniones que terminarían en la conformación de un grupo que intercedería por el empresario y su empresa Salva Foods Venezuela, ante los gobiernos de Colombia, EEUU, y algunas naciones europeas que reconocen como presidente a Guaidó.

Supuestamente en abril del presente año, Pérez y Arteaga habrían realizado una “gira” por países como Francia, Bulgaria, Portugal y Liechtenstein, con la intención de “entregar oficios” que cerraban “la investigación contra el entramado de Alex Saab”. Habrían regresado al país junto a Parra y el editor del portal Primicias24, Carlos Herrera, en un vuelo de Air Europa desde Madrid el 17 de ese mes, según fotos publicadas de los pasajes.

En mayo hubo un viaje de Parra, Pérez, Arteaga, Brito, Bucaram, Pirela y Adolfo Superlano a Madrid y Roma para pedir a esos gobiernos investigar al expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, acusado por los parlamentarios de desfalcar más miles de millones de dólares de la estatal petrolera. En esta ocasión hubo declaraciones a medios de comunicación que dejaron constancia de su presencia en tierras europeas, sin embargo, el presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, quien no participó en el viaje, aclaró que no se trató de un viaje “oficial” de la instancia parlamentaria.

El reportaje también detalla que Adolfo Superlano junto a José Brito habrían entregado personalmente el 9 de octubre en Bogotá un documento a la fiscalía general de Colombia, al que Armando.info asegura haber tenido acceso, donde se exime de responsabilidad a Lizcano y su empresa al tiempo que niegan sus vínculos con Saab, quien está siendo investigado por el organismo judicial.

La citada certificación, habría sido aprobada en sesión ordinaria de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre con las firmas de quienes hicieron entrega de la misma, junto a las de Arteaga, Luces, Bucaram, Vargas y Barrientos; sin embargo, no existen registros de dicha sesión.

Asimismo, se indica que una comunicación similar fue enviada a finales de septiembre al Departamento del Tesoro de EEUU a pedido del propio Lizcano, debido a las sanciones impuestas por el organismo norteamericano a Saab; no obstante, afirman no haber podido confirmar la recepción del documento.

Por último, señalan que Pérez y Arteaga habrían suscrito “cartas de autenticidad incierta”, fechadas en 2018 y filtradas por las redes sociales hace unos días, para absolver de “cualquier irregularidad” a Alex Saab, documento que tendría la firma del presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, quien partió al exilio desde abril pasado y negó haber firmado el documento, al tiempo que emplazó a Guaidó a abrir una investigación en la plenaria de la AN con la presencia de periodistas y la sociedad civil.

Los diputados responden

A pesar de todo lo expuesto por Armando.info, la mayoría de los diputados han negado su participación en la supuesta trama de corrupción.

Parra acusó directamente al autor del reportaje, Roberto Deniz, de formar parte de “una red de extorsionadores” que manejan un “laboratorio de guerra sucia” contra los parlamentarios opositores, antes de manifestarse “dispuesto” a someterse a “cualquier investigación”, además de publicar el audio de una entrevista concedida a Deniz donde lo invita a publicar alguna prueba en su contra y donde niega conocer a Lizcano.

Por su parte, José Brito negó en rueda de prensa haber firmado documento alguno que favoreciera a Alex Saab y cargó con fuerza contra Guaidó, acusándolo a él y a Freddy Guevara de haber firmado una carta similar para el empresario Mauro Liby, quien según el parlamentario de PJ, se encuentra “señalado por una presunta estafa en el Cencoex”.

A su vez, tildó al presidente del órgano legislativo como “un corrupto sin moral ni ética” y lo retó a someterse a una investigación, antes de agregar que “él (Guaidó) no tiene cualidad ni moral ni ética ni jurídica para allanar mi inmunidad”.

Vargas, Luces y Adolfo Superlano aseguran que su firma fue “falsificada”, advirtiendo el primero que acudiría a los “mecanismos judiciales” necesarios para verificar “esta situación”; Luces respaldó la investigación solicitada por Guaidó y se mostró dispuesto a “acudir a la comisión investigadora y desmontar la burda falsificación que se le hizo a mi firma”; mientras que Superlano advirtió que su firma es falsa “porque ese documento que se entregó allá es chimbo. No lo entregamos».

Asimismo, Barrientos dijo tener su “conciencia limpia” por no haber firmado “ninguna carta” y achacó la denuncia a una campaña de desprestigio contra “quienes hemos luchado toda la vida en contra de la corrupción y de éste Régimen perverso que ha saqueado el país», denuncia a la que se sumó Bucaram, quien tildó la situación como una “campaña de desprestigio” en contra de quienes denunciaron a Rafael Ramírez y Raúl Gorrín ante las autoridades españolas e italianas, al tiempo que puso su cargo a la orden.

Pirela, quien no aparece como firmante en ninguna de las cartas señaladas por Armando.info y no es miembro de la Comisión de Contraloría, desestimó su participación en el entramado denunciado en el reportaje de Deniz, destacando que su viaje a Europa solo correspondió a las denuncias hechas contra Ramírez “y contra Alejandro Betancourt del grupo de Derwick por el desastre que hicieron en el sistema eléctrico nacional».

Los únicos que no negaron la presencia de su firma en algunos de los citados documentos fueron Arteaga y Pérez, el primero pidió a los integrantes de la cuestionada comisión “suspender” sus funciones a fin de que las investigaciones necesarias se lleven a cabo, a la vez que abogó porque esto no empañara “el trabajo contra los grandes saqueadores del país», haciendo referencia al chavismo.

En cambio Pérez sí reconoció haber firmado documentos para Salva Food, pero no para Alex Saab; no obstante, indicó que sus “actuaciones han sido transparentes, ajustadas al rigor que exige la labor parlamentaria y apegadas a derecho”, antes de exigir que realicen “todas las investigaciones que sean necesarias” pues considera que no tiene “nada que ocultar”.

Habrá que esperar el desarrollo de las investigaciones, si es que llegan finalmente a arrojar resultados, para saber hasta dónde se verá afectado Guaidó y la presidencia interina si se da el escenario de que se escoja un nuevo jefe parlamentario el próximo 5 de enero, lo que podría dar un nuevo espaldarazo a Nicolás Maduro, quien sobrevivió un 2019 que se dibujaba complicado para su futuro y ahora ve con optimismo el 2020, donde podría recuperar su estatus de único Presidente de la República y posiblemente se celebren unas parlamentarias, que más allá de darse con un nuevo CNE, sean de escasa participación, devolviéndole el control del Legislativo al chavismo y lo atornille aún más al poder.