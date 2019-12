La Asamblea Nacional aprobó este martes el presupuesto para el ejercicio económico 2020, que según el diputado Alfonso Marquina, es solo el 2% del propuesto por la cámara y que asegura, solo aguantará para enero del año que viene, en caso de que la inflación se mantenga igual.



«La AN tiene actualmente, que es la misma nómina de hace cinco años, 755 obreros, 1.115 empleados, 1.135 personas contratadas, 511 funcionarios de alto nivel y 1.528 diputados jubilados, para un total de 5.044. Para poder hacer frente a los decretos de hambre, necesitaríamos unos Bs. 1.400 millones mensuales, y lo que nos aprobaron representa menos del 2%, el usurpador pretende que con menos del 2% se puedan cubrir los sueldos de nuestros trabajadores. Eso no alcanza para pagarle el salario de 300 mil bolívares ni siquiera en enero completo, es decir, poco les importa a estos señores que estamos hablando de 5 mil familias, más de 1.500 personas de avanzada edad que solo dependen de esa pensión para tratar de subsistir, que esos jubilados con ese ingreso tienen que vivir la angustia de todos los meses. Y sin embargo, tenemos que decirle al pueblo que estos miserables solo están mandando el equivalente a menos de un mes de los sueldos y salarios de los jubilados», criticó Marquina.

Indicó en ese marco que el presupuesto solicitado fue de Bs. 1 billón 849 millardos 571 millones, y que solo se aprobaron 44 millardos de bolívares.

«Lo que ha sido la propuesta y lo que ha sido la respuesta irresponsable de los usurpadores, quizás es para seguir con el cerco financiero, creyendo que con eso nos van a poder de rodillas, aquí no tendremos quizás ni el salario de los diputados y el personal obrero también sufre y sin embargo nos hemos mantenido de pie. El pueblo de Venezuela así lo sabe, que más allá de querer hacernos cómplices, por encima de tentaciones siempre ha estado el compromiso con nuestro pueblo», señaló el diputado Marquina.

Asimismo, dijo que los 10 proyectos que han sido aprobados en el seno de la AN, no han recibido ni un bolívar, «creyendo que con eso van a bajarnos la santamaría, pero no la hemos bajado, no nos hemos ido, no nos hemos rendido, no nos hemos puesto de rodillas».

Y afirmó: «son ustedes los que vienen a juramentarse ante el presidente de esta Asamblea Nacional, somos nosotros los verdaderos representantes del pueblo de Venezuela, y esa legitimación crece cuando vemos las actuaciones miserables de ustedes, pocos les importa que 5 mil familias pasen hambre con la intención de seguirse perpetuando en el ejercicio del poder».

No obstante, pidió que se aprobara el presupuesto por la responsabilidad con los trabajadores y jubilados del Parlamento.

«Para nosotros lo primero es que los trabajadores, y por eso tenemos que someter a consideración este presupuesto porque lo peor que puede pasar es que no lo aprobemos hoy y mañana lo utilicen como excusa para no mandarles ni un bolívar a los trabajadores de la AN (…) Muy a pesar de lo que esto representa, les pido que se apruebe pero dejando constancia de lo que son las verdaderas intenciones del autoritarismo y de la dictadura que hoy impera en Venezuela, que no es otra que la de cerrarle la santamaría al único representante legítimo del pueblo que es la AN, por eso, no lo han logrado y no lo lograrán, aquí estamos y vamos a estar cuando en Venezuela se dé, de una vez por todas, el cambio político que estamos esperando», expresó.