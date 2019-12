El diputado Adolfo Superlano, quien salió reseñado en el reportaje de Armando.info, calificó de «falsa» la «campaña» que emprende el medio y dijo que su presunta firma es «falsa», por lo que el documento entregado ante la fiscalía colombiana no es real.



«Esa campaña es falsa. Esa firma es falsa porque ese documento que se entregó allá es chimbo. No lo entregamos (…) Hay unas declaraciones muy ligeras en torno a esto. Un portal nos acusa de estar involucrados en un acto de corrupción, donde no aparece un bolívar, dólar o peso, pero en dado caso se ha transformado en una noticia», señaló.

En ese marco, dijo estar dispuesto a que se abra una «investigación profunda» sobre el caso, pero negó que quiera separarse del cargo para que la averiguación prosiga.

«Es una acusación audaz pero no hay ninguna prueba hasta ahora, pero esto tiene que ver con que algunos diputados hemos manifestado que el 5 de enero no vamos a reelegir a Guaidó. Hay un grupo de diputados que no estamos de acuerdo ni con la gestión ni el compromiso que se había adquirido. Este año le tocaba a las minorías asumir la conducción de la AN», dijo Superlano, quien atropelló palabras durante declaraciones a la prensa.

Negó el parlamentario que haya recibido beneficios, y aseguró que los lentes que porta tienen tres años de vencidos y que su traje igualmente lo adquirió en el 2016.

«Estoy dando la cara por estas acusaciones que las considero una puñalada trapera y cobarde, pero tengo que decir que todos los funcionarios públicos, a pesar de que tenemos cuatro años sin sueldo, estamos en disposición de ser investigados, sobre todo cuando las acusaciones son serias», expresó.

En tanto, negó conocer a Alex Saab y Carlos Lizcano, quienes fueron reseñados en el trabajo del medio de investigación periodística y que se habrían visto beneficiados por ocho diputados (entre ellos Superlano) con firmas que los eximían de culpa en torno a casos de corrupción.