El abogado Joel García indicó este viernes que cuando se cumple una semana aún desconocen el paradero del diputado Gilber Caro y su asistente, el periodista Víctor Ugas e informó que introdujeron un amparo constitucional en tribunales.

«Nadie los ha visto, no sabemos si están maltratados, nadie conoce la situación verdadera y nisiquiera la jurídica, porque no sabemos cuál fue el pronunciamiento de el tribunal, ni los delitos que se le imputaron, ni dónde están recluidos para ser designados como sus defensores», dijo en entrevista en Tv Venezuela.

«Por eso hicimos una acción de amparo en función al artículo 49 numeral 2 que obliga al Estado a informar a sus familiares y abogados dónde están recluidos y los delitos por los que fueron aprehendidos, además de su estado de salud y su estado psicológico. Tras introducir este amparo, en 24 horas la Corte de Apelaciones nos debe dar respuesta sobre el paradero de Víctor Ugas y Gilber Caro», explicó.

García destacó que la esposa de Ugas, ha asistido a diferentes cuerpos policiales y en ninguno le han dado información. «No sabemos si está vivo, si está muerto, si está en un hospital; no se le ha permitido el derecho a la alimentación, a su vestido, a sus enseres o útiles personales para su aseo».

Asimismo, señaló que no saben cuál fue el cuerpo policial que realizó la detención de ambos. «Fue una comisión mixta la que los detuvo el pasado 20 de diciembre, pero no sabemos cuál exactamente y la información extraoficial que tenemos fue que fueron presentados en el tribunal, pero no se le permitió el derecho a la defensa».

«En este momento están bajo el estatus de secuestro policial, bajo una apariencia de un estado judicial, porque no sabemos a ciencia cierta cuál es la situación jurídica, ni mental, ni física de ambos detenidos».