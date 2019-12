El abogado constitucionalista y profesor universitario Nelson Chitty La Roche explicó este jueves el diputado es el que fue electo por el pueblo y no el suplente.

«Eso de diputado suplente no existe, no son como tal declarados diputados, son suplentes de diputados. En determinadas circunstancias pueden asumir esa condición o cualidad, pero los diputados son los que fueron electos por el pueblo», dijo en entrevista en Tv Venezuela.

«En presencia del otro (diputado electo) dejan de ser absolutamente todo, debe hacerse una revisión para entender la naturaleza de suplencia de diputado pero la idea era que estuvieran presentes los que eligió la gente y pudieran expresar su criterio y es lo que se ha asegurado con la reforma del reglamento».

Aseveró que Guaidó debe ser reelegido como presidente del Parlamento. «La representación nacional sabe bien que debe repetir a Guaidó porque es la imagen que se ha ofrecido al mundo y a lo interno y es lo que se ha venido mostrando».

Sin embargo, subrayó «si el gobierno quiere juzgar si la AN sigue en desacato, porque en el fondo no están orgánicamente funcionando como AN y ahora solo se trata de ver como eligen a cualquier otro».

Rechazó que en Venezuela no hay justicia. «Vamos a ser francos mira lo que pasa con Juan Requesens, ¿cuáles son las pruebas que hay en contra de ese muchacho? Aquí hay presos que tienen orden de excarcelación y cualquier tenientico lo tiene allí».