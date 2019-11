El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, informó este martes que en enero se realizará un congreso con representantes socialistas de todo el mundo, al tiempo de afirmar que todos los «mandatos» del Foro de Sao Paulo se «cumplieron».

«Les informo escuálidos que en enero tendremos reunión con representantes socialistas de todo el mundo, para que no se sorprendan como lo hacen con el Foro de Sao Paulo… Hasta ahora podemos decir que todos los mandatos del Foro de Sao de Paulo están cumplidos», indicó Cabello en Con el Mazo Dando.

«Cuando aquí quemaron metros, buses, quemaron personas vivas, no era el Foro de Sao Paulo, era la extrema derecha porque así actúan ellos», agregó

No obstante advirtió a los gobiernos de la región a que no sigan subestimando a su «pueblo» porque «nosotros no enviamos a nadie. Lo único ha sido apoyo moral. No tenemos nada que ver en Colombia, ellos tienen sus mismos problemas».

Por otro lado, señaló que la OEA «es nada ahorita, está dominada por el miedo, controlada por EEUU que es la que paga sus reuniones y su permanencia. La estrategia de Almagro es sacar a todos los presidentes que no le gustan antes de las elecciones de la OEA, por eso sacaron a Evo».