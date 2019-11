El diputado a la AN, Freddy Superlano, solicitó a Juan Guaidó le investigué tanto a él como a los miembros de la Comisión de Contraloría, la cual preside, tras los señalamientos de corrupción en relación al caso Cúcuta.



«Espero que en caso de que se determine que existan elementos suficientes, se expresen públicamente y los señalados asuman su responsabilidad. De igual forma en el caso que no se determine ninguna irregularidad, se comunique públicamente, y quienes han hecho acusaciones generalizadas o infundadas asuman también su responsabilidad», explicó Superlano en una carta.

Asimismo dijo que «soy el principal interesado en que exista transparencia absoluta sobre la gestión de la Comisión de Contraloría y que existiese alguna irregularidad los responsables asuman lo que corresponda».

«Estoy convencido de que esta es la mejor decisión que podemos tomar por el bien de todo este proceso de restitución de la democracia que usted como presidente encargado encabeza y la mejor manera de demostrar lo que nos diferencia de quienes han llenado de hambre a nuestro pueblo: ante las dudas y denuncias, apertura y transparencia», concluyó.

La transparencia es el mejor remedio contra la desconfianza: En vista de los señalamientos que se han hecho sobre la Comisión de Contraloría, he solicitado al Pdte. @jguaido se inicie una investigación con diputados, periodistas y sociedad civil. El que no la debe no la teme. pic.twitter.com/G8bIpdhDpa

