El diputado Simón Calzadilla explicó este miércoles que permaneció 203 días en la clandestinidad ante amenazas de allanamiento a la inmunidad parlamentaria, no obstante, dijo que regresó a la palestra pública para avanzar en la lucha ejerciendo sus competencias constitucionales en la Asamblea Nacional.

«Lo único que todo sabemos es que se presenta la Dgcim, el Sebin, Faes, sin ningún tipo de orden de captura, algún juicio abierto y literalmente te secuestran. Mi intención es seguir incorporándome a la sesión de la Asamblea Nacional. La sesión de ayer (martes) fue un buen ejemplo de la profunda crisis política que vive nuestro país, es una locura que diputados que fueron electos el 6 de diciembre de 2015 desconozcan a su propia instancia y digan que no está vigente, que está en desacato y que ahí lo que se decida no tiene validez, pero después de 3 años ausente volvieron. Algunos ni deberían estar allí, siempre nos preguntan: por qué los dejan, pero qué hacemos, ¿Nos caemos a golpes?», dijo el diputado en Noticias en Vivo, por Vivo Play.

Calzadilla destacó que Venezuela está frente a un «régimen» que además de violar la constitución, secuestra a ciudadanos a diputados y ante eso decidió tomar previsiones.

«Después de 203 días en la clandestinidad consideramos que era el momento de seguir y avanzar en la lucha ejerciendo mis competencias constitucionales en la Asamblea Nacional, consciente que estamos en una posición muy riesgosa, pero todo los ciudadanos asumen riesgos apenas salen de sus casas», comentó.

Lamentó que más de 4 millones de venezolanos hayan tenido que huir del país, como consecuencia de la crisis política y económica que atraviesa Venezuela, sin embargo, también reprochó que entre ellos estén hijos y familiares de dirigentes del Psuv que no buscan mudarse a Cuba o Corea sino a democracias solidas y sensiblizadas con Venezuela como Europa o Estados Unidos.

«Estos señores revestidos de mucha hipocresía del Psuv, sus hijos se van para esas democracias y países prósperos, todos quieren Europa o EEUU y todas esas democracias están sensibilizadas por el drama que vivimos los venezolanos. El informe Bachelet que comprueba y constata la crisis del país dice que en Venezuela hay más de 6 millones de personas pasando hambre. Nuestros venezolanos que tuvieron que huir, son voceros del drama que estamos viviendo, actúan y se organizan para luchar desde esos países y restablecer la democracia. No menos de 4-5 millones de venezolanos viven de remesas que mandan del exterior», recalcó.

Habló sobre la dolarización del país y reiteró el llamado a mantenerse en las calles para acelerar el cambio que requiere Venezuela.

“En los años 60 podías andar en Londres y pagar en Bolívares, era una moneda tan dura que la aceptaban en Europa, que ahorita la gente prefiera el dólar al Bolívar refleja el fracaso de la economía chavista. ¿Tú sabes que es horrible? Que llegues a una tienda y todo esté marcado en dólares, pero revisas tu cuenta de tu sueldo en Bolívares que no alcanza ni para comprar dos mayonesas. Mientras más sea la participación masiva en la calle más cerca será el cambio, mientras menos estemos en la calle, más se puede perpetuar la tiranía en el poder”, concluyó.