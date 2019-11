El ex jefe de la PNB y Comisionado de Seguridad designado por la AN, Iván Simonovis, aseguró que altos miembros del régimen en disputa habrían acordado con colectivos acciones apra desestabilizar la región.

“Hubo una reunión en Fuerte Tiuna donde estuvieron las cabezas visibles del régimen que tienen más alto nivel, empezando por Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, Iván Hernández Dala y, además de los colectivos entre los que estaba Valentín Santana, allí discutieron varios temas entre los que se trataron todo lo relacionado con la izquierda en Latinoamérica, pero se hizo especial énfasis en que había que retener los acuerdos planteados en el Foro de Sao Paulo”, explicó Simonovis en el programa online de Sergio Novelli.

“Eso se limitaba a que tenían que tener que tomar de nuevo todos esos espacios perdidos que tenían en Latinoamérica de la forma en que fuese necesario, en los sitios donde tienen mayor movilidad de hacerlo de forma democrática lo hacen y donde no pueden lo harán de forma violenta como saboteos alteración de orden público creando el caos y todo ese tipo de actividades y para eso se planteó el entrenamiento de personas con el auspicio del régimen para que sean mandados a estos países y causaran este tipo de alteraciones”, agregó.

Sin embargo, Simonovis no llegó a señalar a los venezolanos deportados por manifestar en Colombia como parte de dichos planes. “Sería irresponsable de mi parte decir que todos serian parte de este programa que se planteó en Fuerte Tiuna, ahora eran personas que eventual y potencialmente estaban allí para fomentar el caos en Colombia por lo que no sabría decirlo y solo me remito a lo que yo sé”.

A su juicio, el régimen y el Foro de Sao Paulo buscan adjudicarse las protestas. “Mi interpretación es que cuando la gente está en desacuerdo con lo que sucede sale a protestar, ahora lo que creo es que ellos ven esto como una oportunidad para endosarse esos movimientos que son porque la gente pide el retorno de la izquierda cuando eso es totalmente incierto, es una obra que aprovechan para fomentar más desestabilización en la región”.

Dijo también que “al régimen le conviene esto por dos razones, la primera porque cambia el foco de la preocupación que estaba sobre Venezuela y lo que realmente sucede en Latinoamérica y por otro lado porque pasarían a liderar si esto llegara a tener resultados positivos el régimen pasaría a liderar como lo hizo Chávez los movimientos de izquierda, yo presumo que esto también está entre las instrucciones que reciben de Cuba”.

“Vemos el caso de Bolivia y Uruguay, para nosotros ha sido un poco más complicado porque nosotros llevamos 20 años con eso enquistado en la capital manipulado desde Cuba pero el mapa político de Latinoamérica está cambiando y va a cambiar”, finalizó.

foto: Efe